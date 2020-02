David Faitelson explota contra Paco Gabriel de Anda (VIDEO)

Un nuevo pleito se ha desatado en torno a David Faitelson, ésto luego de entrevistar a Matías Almeyda, el exentrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, por lo cual su compañero en la mesa del programa Futbol Picante de ESPN, Francisco Gabriel de Anda, le puso un estate quieto al controvertido periodista en cadena nacional al asegurar que él había sido utilizado por Almeyda cuando aún era técnico del Rebaño.

Matias Almeyda

Faitelson no aguantó y reventó a su compañero

Las declaraciones emitidas por Faitelson fueron utilizadas en su contra por De Anda para exhibirlo en pleno programa y dejarlo muy mal parado, ya que tras los comentarios de Paco Gabriel el pupilo de José Ramón Fernández se quedó prácticamente callado.

David Faitelson

"Te faltó preguntarle la relación que tenía conmigo. Tú todo el tiempo dijiste que teníamos una pésima relación, que yo llegue a Chivas para correr a Matías Almeyda y lo decías porque tu interés era poner a Benjamín Galindo, o el interés de Almeyda era y te utilizó a ti para poner a Galindo, y cuando llegue yo se sorprendieron los dos. A Matías no le gustó y tú tomaste parte de eso, me llamabas por teléfono para pedirme información, nunca te la dí, no te gustó y empezaste a atacarme de todas todas. Siempre tuve una extraordinaria relación con Matías Almeyda ", sentenció de Anda.

David Faitelson explota contra Paco Gabriel de Anda

Después de estas declaraciones los ánimos se calentaron y posteriormente aparecieron una serie una serie de publicaciones donde David Faitelson dejó en claro su postura ante las palabras del ex futbolista y exdirectivo del Guadalajara, por lo cual estalló contra en contra de su actual compañero esta vez sin dar su nombre pero dejando claro que la publicación era para él.

"Siempre tuve una extraordinaria relación con Matías y la de Almeyda con Vergara no era tan buena". ��



Paco Gabriel sobre el 'Pelado' cuando ambos estaban en Guadalajara ��



EN VIVO ��

ESPN 2 �� pic.twitter.com/6RYy6sdOcO — Futbol Picante (@futpicante) February 12, 2020

“La mayor parte de los ex futbolistas se “prostituyen” ==con respeto a las prostitutas== en las mesas de debate y análisis de la televisión. No son ni periodistas ni reporteros, son unos vivales que se aprovechan del medio para buscar otro cometido..”, aseguró Faitelson.

La mayor parte de los ex futbolistas se “prostituyen” ==con respeto a las prostitutas== en las mesas de debate y análisis de la televisión. No son ni periodistas ni reporteros, son unos vivales que se aprovechan del medio para buscar otro cometido... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 12, 2020

