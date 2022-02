David Faitelson, en problemas por "asegurar" que Donovan Carrillo es gay

El comentario del periodista de ESPN no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes lanzaron duras críticas en su contra.

La participación de Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 causó gran furor en el público mexicano, quienes recurrieron a las redes sociales para felicitar al atleta tapatío por su desempeño en la pista de hielo. A estas felicitaciones se le sumó la de David Faitelson, quien terminó siendo blanco de duras críticas.

El periodista deportivo, quien actualmente trabaja para la cadena de televisión ESPN, felicitó al patinador por llegar a la ciudad de Beijing, China gracias a su esfuerzo, talento y dedicación. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que recalcó el hecho de que logró superar la homofobia que rodea a esta disciplina.

El periodista de ESPN felicitó al atleta tapatío por superar el obstáculo de la homofobia en el mundo deportivo.

Dicho comentario no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes aseguran que era innecesario felicitarlo por ese motivo debido a que no es gay. Ante esta situación, él compartió otro mensaje en su cuenta de Twitter para aclarar lo sucedido, eso sí con el singular sarcasmo que lo caracteriza.

“Todos los seres humanos tenemos cerebro, algunos lo utilizamos, otros no. Le diré a quienes no lo utilizan que yo jamás dije que Donovan Carrillo fuese homosexual. A mí, sus preferencias sexuales me importan un cacahuate. Dije que había sufrido homofobia por el deporte que practica”, declaró David Failtelson.

¿Es gay? El atleta mexicano aclaró rumores desde el 2016

Fue en 2016 cuando el actual campeón nacional de patinaje sobre hielo aclaró los rumores sobre sus preferencias sexuales.

Cabe destacar que el patinador tapatío aclaró los rumores de su homosexualidad en un tweet compartido en el 2016, año en el que participó en el evento Junior Grand Prix de Yokohama, Japón. Esto debido a que sus preferencias sexuales fueron puestas en duda por el simple hecho de rendirle homenaje a Juan Gabriel durante su presentación de aquel entonces.

“No me molesta que me llamen gay porque NO lo soy. Me enfurece que vean la palabra gay como una burla o un insulto a mi esfuerzo”, declaró el actual campeón nacional de patinaje sobre hielo. Incluso, en una entrevista con la AFP confesó que inició en esta disciplina para conquistar a una mujer.

¿Qué edad tiene Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, por lo que ahora tiene 22 años. Tal y como mencionó La Verdad Noticias anteriormente, este joven y talentoso atleta concluyó su participación en Beijing 2022 de manera histórica al romper una sequía de 30 años sin participación de México en el patinaje artístico en los Juegos Olímpicos.

Fotografías: Redes Sociales