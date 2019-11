David Faitelson asegura que 'El Perro' Bermúdez lo ENCARÓ ALCOHOLIZADO (Video).

Es sabido que por muchos años existió una gran rivalidad entre los comentaristas Enrique ‘El Perro’ Bermúdez y David Faitelson, éste último de manera reciente aseguró en una entrevista que ‘el can’ de TUDN lo increpó un día en estado alcohólico.

La eterna rivalidad entre ambos comentaristas de la televisión deportiva se generó a lo largo de varios años cuando era una lucha intensa entre el área de deportes de Televisa y Tv Azteca y estuvo cerca a llegar a los golpes. Faitelson recordó que ‘El Perro’ lo intentó golpear en estado de ebriedad y el ‘Tuca’ Ferreti tuvo que intervenir ante tal situación.

Faitelson relata posible pelea con 'El Perro' Bermúdez

“Sí (me quiso golpear) en el estadio Jalisco. Él me buscaba y me decía: '¿te mandó el chaparro ese a hacerme daño?'. Yo le decía: 'A mí no me mandó nadie, pues ni modo que José Ramón (Fernández) me escribiera el texto. A las afueras del vestidor de Chivas, llegó (Enrique Bermúdez) con aliento alcohólico, por cierto, y me enfrentó, me dijo: ‘aquí estoy, listo’; y llegó atrás de él ‘Pablotas’ González (hijo) y llegó también afortunadamente en mi auxilio David Medrano, eramos 4 pesos completo, no había ningún problema", relató durante una entrevista con el diario Reforma el periodista David Faitelson.

En dicha entrevista el comentarista de ESPN, David Faitelson, relató que el ‘Tuca’ Ferreti fue el encargado de detener la posible pelea en contra de Enrique Bermúdez.

“Llegó corriendo el Tuca gritando y saliendo del vestidor: '¡Aquí no, Faitelson, para acá!'; y me metió al vestidor. Al Perro lo corrió para arriba. Todo el mundo se fue y Tuca me preguntó: '¿Por qué te estás peleando con Enrique?'; le dije: 'No Tuca, se molestó por algo que yo dije'", relató.

