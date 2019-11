David Faitelson LE TIRA con todo al América (Video).

La noche de ayer se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca la ceremonia de inducción al Salón de la Fama, cuando el afamado y polémica periodista de ESPN, David Faitelson, se encontraba hablando de Tomás Boy; arremetió con todo en contra del conjunto del América.

El ex analista y comentarista de Tv Azteca, David Faitelson de 48 años de edad decidió mandarle un contundente mensaje al equipo del América, justo cuando se encontraba dando un emotivo discurso al ex mediocampista Tomás Boy Espinoza; quien no estuvo presente en la ceremonia del Salón de la Fama.

"Él jugaba en el amarillo y azul... De los buenos, no de esos otros, no se confundan", mencionó David Faitelson de 48 años de edad mientras ingresaba al exfutbolista al Recinto de los Inmortales en la ciudad de Pachuca.

Failtelson hace broma a Joserra

Fueron las palabras que emitió David Faitelson, recordar que es uno de los principales alumnos de José Ramón Fernández, quien en sus años en Tv Azteca inculcó lo que es ahora conocido como el Antiamericanismo.

Los comentarios emitidos por David Faitelson generar algunas risas entre los espectadores al evento, pero ya encarrilado, el periodista ahora de la cadena de ESPN; no dejó pasar la oportunidad de hacer una broma en cuanto a la relación que mantiene con su maestro José Ramón Fernández.

"Recuerdo que fui con mi papá al estadio... Mi papá de verdad, no José Ramón porque él no fue", fue la broma que dijo Faitelson en el discurso emitido en el Salón de la Fama.

David Failtelson compartió micrófonos con Tomás Boy en diferentes etapas en la cadena ESPN, además el periodista y comentarista aseguró en dicho evento que ‘El Jefe’ ha tenido una carrera exitosa como entrenador, a pesar de que durante un programa de ‘Futbol Picante’ aseguró que ‘no existía’ en el mundo del futbol como el resto de los directores técnicos mexicanos.

