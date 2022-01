David Benavidez criticó declaraciones de Eddy Reynoso y envió amenaza al Canelo

David Benavidez continúa con su insistencia para conseguir una pelea con el Canelo Álvarez, motivo por el cual ha causado un gran impacto en las últimas horas tras su respuesta ante las declaraciones que realizó Eddy Reynoso, el entrenador del tapatío.

El líder del Canelo Team dijo que no le darán una pelea a Benavidez por que no le ha ganado a ningún campeón, diciéndole básicamente que es un don nadie, algo que el mexicano-estadounidense no soportó y dio su opinión al respecto.

Durante una entrevista en el podcast Calling Russ Anber, el boxeador afirmó que tiene todo lo necesario para pelear con el Canelo, y le envió una advertencia sobre lo que debe pasar si se sigue negando a pelear con él.

David Benavidez envía advertencia a Eddy Reynoso y Canelo Álvarez

Desmintiendo las críticas de Eddy Reynoso, David Benavidez dijo que actualmente es el número 1 en la categoría de las 168 libras y lo ha sido durante sus últimas tres peleas, además que la gente ama verlo pelear y de acuerdo a los rankings tiene lo necesario para que el combate se efectúe.

A pesar de esto, en semanas anteriores fue el propio Canelo quien destacó a Jermall Charlo y David Benavidez por que no le aportan nada, declaración que volvió mortal Eddy Reynoso al declarar que Benavidez no es lo suficientemente bueno para conseguir la ansiada pelea.

Canelo debe renunciar a su título si no quiere pelear

Benavidez ha dicho que puede vencer al Canelo en cualquier momento

Te informamos en La Verdad Noticias que una de las cosas que más enojó a David Benavidez fue el hecho de Canelo enfrentará a Ilunga Makabu en el peso crucero cuando en las 168 libras evita pelear contra él, quien se considera el número 1 en este peso.

Por otorgado, Benavidez dijo que es sólo cuestión de tiempo para que se enfrenten, pues él no se moverá de las 168 libras y si el Canelo no quiere pelear con él debe renunciar a sus títulos, pues usó de ejemplo a Avni Yildrim, quien no le había ganado a nadie importante, sin embargo el tapatío si peleó con él.

