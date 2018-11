Danny Phantom de luchar en los cuadriláteros a luchar por su vida

Dany Boy de luchar en los cuadriláteros a luchar por su vida

La vida le dio otra segunda oportunidad y la aprovechará para impulsar el deporte de sus amores en Yucatán. Mauricio Ávila quiere revivir el espectáculo de la lucha libre con el talento local que se pueda mostrarse cada mes en la nueva “Arena Carnavalito”.

Mauricio Ávila fue un gran peleador en Yucatán

Positivo y sin rencor a la vida, Danny Phantom inicio un nuevo camino en el deporte de las “máscaras y cabelleras”, con el propósito de seguir involucrado en la lucha libre y a la vez proyectar a nuevos talentos con su empresa “Maya Wrestling Champion”.

“En mi etapa como luchador dividía mis tiempos para cumplir como contratista y los fines de semana salía de gira con mis compañeros de la lucha. Fue un año de éxitos en el que pise arenas como Campeche, Cancún, Tabasco, Mérida, entre otros”.

Las cosas estaban “viento en popa”, pero el 28 de junio de este año saliendo de su trabajo sufrió un accidente cuando una persona en estado inconveniente se voló el alto y lo aventó 22 metros por delante, ese fue el fin de su carrera deportiva.

Ahora es promotor de la Lucha Libre en Yucatán

“No me morí de puro milagro, según los reportes médicos mis reflejos como peleador me salvaron la vida, pero no me salve de una rotura de cadera que me bajo de los encordonados y que hasta la fecha sigo en rehabilitación”.

Comentó que el principio fue triste y frustrante, pero ahora su visión es otra y quiere ser el mejor promotor de lucha libre para los mejores espectáculos.

“A lo mejor ya no lucho sobre el cuadrilátero, pero el doctor Santiago Basto, presidente de este deporte me señaló que me tengo que aferrar a vivir y a luchar por seguir adelante. Esto me motivo a seguir con mi carrera de arquitectura”.

_Abraham Baeza