Daniele de Rossi se retira del futbol

Una de las estrellas mundiales que emigró al futbol argentino salió de inmediatamente, por lo que el club estuvo a la expectativa de que decisión tomara el jugador Daniele de Rossi , quien abandonó este lunes la concentración del equipo, dentro de su vehículo vestido de civil, siendo la razón por abandonar al club salir del xeineze por los problemas familiares que atraviesa.

Fue hasta hoy por la tarde que el futbolista dio a conocer que no fue algo grave lo que está sucediendo con su familia, sin embargo tiene que ponerle fin a su carrera a sus 36 años "No quiero entrar en los detalles (del retiro), creo que con la edad de mi hija necesita a su padre cerca. No tengo que ir salvarla, ella vive bien. Pero quiero acercarme. Voy a seguir trabajando en el futbol.

"NECESITO VOLVER A MI CASA Y ME DESPIDO DEL FÚTBOL"#FOXGol | De Rossi anunció su retiro de manera profesional. pic.twitter.com/JJgdIHD3CR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 6, 2020

El futbolista llegó a Buenos Aires el 24 de julio, en el día de su cumpleaños, con una gran presencia de simpatizantes del Xeneize, quienes esperaban a un grande de Italia, el futbolista argumentó para una entrevista que uno de los motivos que lo orilló para que fuera parte de ella, fue Diego Armando Maradona a quien le tiene una gran aprecio.

"Boca fue la única aventura distinta que hice en mi vida. Nunca pensé que podía amar tanto un club como quería a la Roma. Obvio que Roma es el equipo de mi corazón. Pero dejo una parte de mi corazón acá", señaló.

Para finalizar agradeció a la institución así como al club por brindarle el espacio y ofreciendo disculpas al no culminar la campaña como debería de ser. "La gente de Boca me dejó mucho más de lo que yo dejé. Espero haber sido importante para haber abierto un camino para otros jugadores europeos. Que me pregunten como se vive en Boca. Deben aprender que es algo que no van a disfrutar en otros lados".

