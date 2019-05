Daniel Zellhuber se convierte en gran prospecto de MMA luego de sufrir Bullying.

Con solamente 19 años de edad el mexicano Daniel Zellhuber se ha convertido en un gran prospecto para las Artes Marciales Mixtas (MMA) en la División de Peso Ligero.

“Todo empezó hace siete años, a mí me bulleaban toda la primaria y por esa razón llegué con mi entrenador. Llegué de 12 años con él y lo que menos pensaba que iba a hacer era que iba a pelear de manera profesional. Después empecé a entrar que a un torneo amateur, luego otro y otro y un día dije 'bueno, por qué no debutamos' y de ahí no he parado. Han sido pelea tras pelea, ahorita voy 7-0 en MMA y la idea es mantener el invicto”, platicó Zellhuber.

Daniel Zellhuber gran prospecto mexicano en MMA.

El joven peleador mexicano tuvo una entrevista con el Diario Récord, donde hablo de lo que sufrió en su infancia por ser un niño reservado con sus compañeros de escuela.

Por primera vez en la historia, Combate Américas llega a Sudamérica��. Perú vivirá una electrizante cartelera de MMA el próximo 31 de mayo���� #CombatePerú pic.twitter.com/xYmAtYFbi9 — Combate Americas (@combateamericas) May 13, 2019

Te Puede Interesar: Justice League Fighting MMA pretende catapultar el talento mexicano.

“De niño era muy introvertido, no era alguien muy expresivo, era un niño callado y a la vez este deporte me ha dado eso. Conocer tantas personas te vuelve más seguro de ti mismo, simplemente experimentar el estar en una jaula es algo que la mayoría de la gente no hace, entonces todas esas experiencias me han hecho evolucionar no sólo como atleta sino como persona. Las Artes Marciales Mixtas no cambiaron mi vida, hicieron mi vida”, aseguró el joven peleador de 19 años de edad.

Conocido como el ‘Golden Boy’ estará protagonizando este viernes en la cartelera de Combate Américas en el Coliseo Manuel Bonilla en la ciudad de Lima, dónde estará enfrentando a Gian Franco Cortéz quien tiene una marca de 4-0.

“Ha sido un campamento largo, un campamento duro. Me cambiaron al rival tres veces para esta pelea, entonces sí ha tenido que cambiar un poquito toda la estrategia cada que me cambian al rival pero creo que eso me ha ayudado a sentirme más completo porque en un principio un rival era más de irse al piso, otro más de arriba; con el que voy es un poco más mixto, entonces me siento totalmente preparado para cualquier ámbito en donde se pueda desarrollar la pelea”, aseguró el peleador mexicano, quien sostendrá su tercera pelea con Combate Américas.