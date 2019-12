Daniel Arreola visitó a Pioneros Junior

El jugador de la Franja del Puebla FC, que compite en el máximo circuito del futbol mexicano (Liga MX), el zaguero cancunense Daniel Arreola Argüello, regresó al Estadio que lo vio crecer como futbolista, el “Cancún 86”, esto al realizar una visita sorpresa y compartir su experiencia con los jóvenes jugadores de los Pioneros de Cancún.

Fue una tarde diferente para el cuadro que compite en la LIGA TDP, y es que, durante su entrenamiento vespertino, recibieron una agradable visita del cancunense Daniel Arreola, que hay que recordar que durante sus inicios en el balompié profesional, jugó defendiendo los colores de los Pioneros de Cancún.

Daniel Arreola visitó a los Pioneros Junior

“Siempre será un gusto venir al lugar donde inicié, el estadio donde tuve muchos partidos, muchos amigos y bueno donde inició todo el sueño, además, me siento muy privilegiado de poder compartir algo de experiencia y anécdotas de los aprendido durante todo este camino por el profesional, venir a platicar con ellos siempre será un gusto”, comentó Arreola.

Arreola inició jugando con los Pioneros y posteriormente, su buen rendimiento le han permitido estar en importantes equipos como el Atlante FC, Pachuca FC, Atlas FC, Monarcas Morelia FC y Dorados de Sinaloa, esto teniendo un gran paso por el máximo circuito, actualmente milita con el Puebla y por cierto, tiene que reportar este próximo fin de semana.

Daniel Arreola recordó sus inicios con Pioneros

“La idea es decirle a los jóvenes que si se puede, que si le echan ganas pueden lograr sus sueño, sólo que tienen que trabajar y estudiar con mucha humildad, todo esto siempre abrirá puertas y lo que les puedo decir es que estén listos porque tarde o temprano tendrán la oportunidad”, comentó Arreola.

Sobre cómo se siente de regresar al “Cancún 86”, donde en algún momento jugó como local, indicó: El estadio se ve muy bien, muy bonito a comparación cuando jugaba aquí; pero me queda claro que llegar a Primera División cambia y es otro tipo de escenario. Estar aquí me hace recordar, estoy muy feliz y venir a compartir consejos a los jóvenes me llena como persona y jugador.