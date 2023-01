Dani Alves no podrá revertir 'tarjeta roja' de Pumas: Dr. en Derecho Deportivo

Dani Alves, lateral astro de la selección de Brasil, no podrá revertir la 'tarjeta roja' que le sacó Pumas y el 'pull' de las marcas patrocinadoras , entre las que sobresale Nike, afirma el doctor en derecho deportivo Javier Avilez.

En exclusiva para La Verdad Noticias el especialista dijo que por desgracia es muy común que se rescinda el contrato a deportistas por indisciplinas diversas, ya que es algo que siempre se estipula en su contrato de servicios, aunque no siempre alguien de las dimensiones del amazónico, quien se encuentra privado de la libertad en Barcelona.

Leopoldo Silva, presidente de la Junta Directiva del Club Universidad A.C., reveló el 19 de enero de 2023 que Dani Alves quedaba fuera de la institución por el problema legal que enftrenta, el cual se trata de la acusación de por violencia sexual y violación de parte de una joven de 23 años de edad, en un incidente suscitado en un antro catalán.

Avilez djo que aunque el jugador aún no es enjuiciado el simple hecho de involucrarse en un problema de este tipo es causa suficiente para rescindirle el contrato.

"Es una indisciplina extra cancha, cuando el jugador estaba de vacaciones y en teoría nada tiene que ver con el equipo y el presunto delito fue cometido en otro país. Uno: la rescisión se da en la parte deportiva por indisciplina. Aunque no está probada, hay una presunción. Dos: Es simple, si no reportas con el equipo también te puede dar de baja.

"En la parte deportiva el equipo de Pumas tiene muchísimos elementos legales para poder rescindirle el contrato", dijo el experto.

El abogado explicó que el equipo de Pumas representa a una entidad académica que es la más importante de México, por lo que la pulcritud de la imagen de su personal y asociados cuenta mucho.

"Es la máxima casa de estudios, y cumplir el contrato de futbol implica que tengas buena imagen. Por eso (lo ocurrido en Barcelona) es suficiente para que te rescindan. Eso viene en el contrato. El hecho de ser involucrado en estos antecedentes es suficiente.

"Esto es más delicado por la inercia que se vive a nivel mundial sobre el maltrato a la mujer, la violencia de género y demás", expuso..

Los patrocinios también se pierden

De manera extraoficial este reportero se enteró que para asegurar el fichaje de Dani Alves con Pumas se estableció una estrategia conjunta entre los patrocinadores del club para poder pagarle los 3 millones de dólares anuales al brasileño.

Así que Nike, Banca Mifel y DHL, patrocinadores del club de futbol, aceptaron hacer un pull para cubrir los honorarios. En incluso, en un hecho sin precedentes estas marcas habían pagado por adelantado el salario del Clausura 2023 al jugador debido a que necesitaba hacer una inversión. Todo esto está a punto de perderlo y, por supuestro, devolver el dinero, señaló Avilez.

"El patrocinio... Habríamos de ver, porque este no es de la Universidad, es de Nike, y esta marca en algún momento deberá involucrarse porque este tipo de entidades está asociada a valores y ninguno está dispuesto a a sociar su marca en un tipo que tenga problemas de violencvia sexual, que admeás puede resultar más grave porque la chica habla de violación

"Se dio a conocer los detalles como que presutamente Dani Alves la abofetea un par de veces, la metió a un baño y la forzó. Él es un atleta maduro y ella una chica de 23 años que segñun sus palabras no pudo contener la agresión".

El también analista de derecho detalló que el amazónico es un gancho mercadológico con segudiores en todo el mundo, por lo que todo lo que haga dentro y fuera de la cancha s la imagen redunda entre las partes cxontrayentes, sobre todo si la persona se ve involucrada en un proceso legal o judicial.

"Por ejemplo, en la NFL hay deportistas que se niegan a dar una pensión alimenticia y cuando ya es de forma reiterada o abultada se vuelve delito. Cuando la negativa es de uno o dos meses el jicio es de tipo familiar. Si el periodos e extiende se hace más grande.

"Si en un contrato de imagen te ves involucdrado en problemas legales del tipo que sean, familiares, fiscales, penales administrartivos, los que sean, inmediatamente aplica la cláusula de rescisión. Si ya le adelantaron dinero, por supuesto que lo deberá devolver. Nike puede demandar daños o perjuicios y la devolución por incumplimiento de contrato".

La demanda a Piqué

Los deportistas profesionales deben tener una conducta intachable, sostuvo Avilez, quien se refirió al polémico pleito conyugal entre el también ex jugador del Barcelona, Gerard Piqué, y la cantante colombiana Shakira, lo que ya le afectó al español en su contrato con la Federación Mexicana de Tenis (FMT). Kosmos, la empresa del ex futbolista tuvo el contacto con el organismo teniendo como aval a su ahora ex esposa.

"Lo adelantado debe regresarlo e incluso un poco o mucho más (dinero) si es que la marca se considera afectada y puede demandar daños y perjuicios. Nike no querrá que su imagen se asocie a la de un violador. Le pasó a Tiger Woods y de forma reciente a Piqué, a quien la Federación Mexicana de Tenis le canceló patrocinios y otros contratos a su empresa por el tema de un divorcio donde el tema fue una infidelidad.

"Ninguna marca quiere asociarse a deportistas que caigan en temas legales o de controversia ni en lo deportivo ni en lo personal. Las marcas buscan apoyarse en atletas intachables", reiteró Avilez.

Javier Avilez tiene la especialidad en Derecho Deportivo. Foto: Especial.

¿Qué pasaría si Dani Alves fuera absuelto?

El especialista comentó que ve complicada la situación de Dani Alves, ya que de un momento a otro perdió negocios y dinero por el incidente que lo tiene en prisión preventiva. Descartó que pudiera recuperarlo todo aunque fuera absuelto.

"Si saliera absuelto, Nike ya no podría denunciarle por daños y perjuicios. Todos estamos expuestos a una denuncia falsa al final del día. Una persona puede ser demandada de violación y quizá ni tocó a la presunta víctima, pero como es un delito del orden sexual se trata de delito grave y hay prisión preventiva mientras se sigue el proveso porque se cree que el presunto agresor puede darse a la fuga,

"Sin embargo, si saliera absuelto, no podría recuperar su contrato con Pumas. Tendría que elaborarse uno nuevo. Ahora, pase lo que pase, el hecho de estar en este proceso penal, culpable o no, aunque no esté sentenciado ni condenado, para Nike es una mala publicidad", mencionó.

Daño irreparable, como el de Kalimba

Recalcó que los dichos personales se deberán corroborar o robustecer con periciales, el dictamen ginecológico, el psicológico, antropológico y muchas prubas más que hay alrededor de un delito de esta naturaleza.

"También puede ser que haya existido consentimiento y al final algo esperaba de él que no hizo y por eso quizá lo denunció.

"Por ahora, Nike y Pumas proceden bien. Los puristas dirían, si Dani hubiera estado en casa y con su familia, probablemente esto no hubiera sucedido y habrá quien diga que Dani se lo buscó. Ha pasado mucho. También hay muchas mujeres que se acercan a las figuras públicas para tratar de sacar ventaja, como por ejemplo el caso del cantante Kalimba se aventó un año en reclusorio de Quintana Roo.

"Hay casos donde el protagonista sale bien librado pero nadie le quita todo el desprestigio generado en su alrededor (...). Tampoco podría acudir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para volver a ser contratado por Pumas porque el problema que enfrenta se dio fuera de la actividad deportiva", enfatizó el doctor en derecho.

