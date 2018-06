Dan a conocer la verdadera razón por la que los Potros de Hierro del Atlante no pueden ascender

Fue el pasado lunes 04 de junio cuando el presidente de la Liga, Enrique Bonilla dio a conocer en conferencia de prensa a los equipos que cuentan con una certificación especial para ascender a primera división en caso de ser campeones del Ascenso Mx.

En este sentido, Bonilla también dio a conocer detalles del proceso que lleva a cabo la liga en torno al ascenso y descenso, así como las posibilidades de los equipos de la división de plata de alcanzar su pase al máximo circuito.



Hasta el momento, los equipos certificados son: Cimarrones, Mineros de Zacatecas, Leones Negros de la UdeG, FC Juárez, Atlético San Luis, Tampico Madero, Dorados y Zacatepec mientras que los que no la tienen son Correcaminos, Cafetaleros de Tapachula, Toros de Celaya, Venados FC, Potros UAEM y Atlante.



Al cuestionarle al Presidente de la Liga sobre la razón por la que los Potros no alcanzaron el derecho de ser certificados comentó: “Me duele porque Atlante es un equipo que yo quiero mucho pero lamentablemente no cumple con los requisitos para subir a primera en caso de que sea campeón, no puedo decir la razón ya que eso es algo que le corresponde aclarar a cada uno de los clubes”.

Dan a conocer la verdadera razón por la que los Potros de Hierro del Atlante no pueden ascender

Tres días después y en el último día del ‘Draft’ 2018 donde se llevó a cabo el Régimen de Transferencias de Ascenso Mx, el Presidente de Atlante Miguel Couchonal declaró que la razón por la que los azulgranas no podrían ascender es un tema financiero: “Fuimos informados el día viernes de la semana pasada que un equipo con mucha tradición, este año no le tocó la certificación y no nos habían explicado por qué, ahora que veo los motivos les comentó que son solventables y voy a pedir formalmente un plazo que se nos permita para poder cumplir lo que nos están solicitando”- Declaró.



Asimismo, Couchonal mencionó su postura ante la Federación sobre las exigencias que tienen los equipos de ascenso para poder regresar o estar en el máximo circuito: “Yo creo que lo que puede hacer la federación es motivar para que haya futbol, no puede ser esto una élite de grandes compañías con mucho dinero y quitar la creatividad y que se permita el desarrollo del futbol en áreas donde a la mejor no hay tanto poderío económico y en lugar de sancionar lo que tienen que ver es como apoyar”.

Dan a conocer la verdadera razón por la que los Potros de Hierro del Atlante no pueden ascender



Finalmente dijo que llegó al Draft con la intención de buscar una prórroga para poder cumplir con los requisitos necesario de la certificación “Voy a tratar, lo único que estoy pidiendo a la gente de la federación que nos permita dar nuestros argumentos, yo estoy pidiendo que me den la oportunidad de intentarlo, para no tener que esperar un año sin posibilidades de ascenso porque creo que es bastante injusto”.