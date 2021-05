Dalma Maradona: Lo que debes saber sobre la hija del crack argentino

Dalma Maradona es la segunda hija de Diego Armando Maradona, aunque ocupa el lugar privilegiado de ser primera en la lista de sus vástagos reconocidos. Ella y su hermana, Gianinna, son fruto del matrimonio del Diez con Claudia Villafañe.

Nació en 1987 (tiene 33 años) y actualmente se dedica a la actuación. Según su biografía, “La hija de Dios”, Dalma vivió con todos los lujos y comodidades que se esperaría de la hija de un crack internacional, aunque la relación con su fallecido padre no fue la mejor al final de su convulsa vida.

Dalma Maradona se casó en 2018 con el jugador de rugby profesional Andrés Caldarelli, un amigo de la adolescencia. Diego Armando no estuvo presente en la boda, un hecho que la propia Dalma ha admitido que representó una ruptura en sus relaciones.

Dalma Maradona, su hermana Gianinna y Diego Armando Maradona.

Como reportamos en La Verdad Noticias, días después de la muerte de su padre, Dalma fue invitada al palco de su padre en el estadio del Boca Juniors, el club con el que su padre alcanzó el estrellato en Argentina, y le dedicaron un gol en memoria de su padre y del amor por la camiseta.

En 2016, Diego sacó de su testamento a Dalma y su hermana Gianinna por apoyar a su madre, Claudia Villafañe, en el conflicto legal tras su separación. La modificación revocó sus derechos como únicas herederas de su fortuna y las puso en igualdad de condiciones con el resto de los hijos del astro argentino.

Carta de Dalma Maradona a su padre

El largo texto de despedida de Dalma Maradona a su padre.

La muerte de Maradona conmocionó al mundo el 25 de noviembre de 2020. Lo repentino de la noticia generó una respuesta sin precedentes en Argentina, donde miles de personas acudieron a su velorio en la Casa Rosada, la sede del gobierno federal.

Dos días después, Dalma publicó una carta en Instagram en la que enviaba su último mensaje al hombre que en el mundo del fútbol era considerado como Dios, pero que para ella siempre sería su padre: imperfecto, a veces distante, pero un gran amor en su vida.

La larga despedida es acompañada de una fotografía de 1989, cuando Dalma Maradona tenía dos años y Diego estaba en pleno apogeo de su carrera. La foto muestra al Pelusa sentado en un balón de fútbol y a la niña jugando con una flor a los pies de su padre.

“Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... ¡Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! ¡Ya te extraño, pá! ¡Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos!”, comienza el texto.

Fotografía compartida por Dalma Maradona en su cuenta de Instagram.

¡Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! ¡Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando ‘Y cómo es él’ para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno... ¡vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos! ¡Te amo, papá!”, continúa.

En su texto, Dalma hace referencia a su madre y a su hermana Gianinna, y le promete a su padre que cuidará de ambas mientras le reclama: “¡porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles desde que tengo uso de razón!”.

Incluyó en el mensaje a su primera hija, Roma, de quien dijo que ya ama a su abuelo “porque tenías eso… No hacía falta mucho para amarte”. Concluye su carta afirmando que “¡La vida es un ratito, así que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador, y por favor, volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! ¡Te amo para siempre!”

Hija de Dalma Maradona

Dalma Maradona con su hija Roma y su esposo al fondo.

La primera hija de Dalma Maradona con Andrés Caldarelli se llama Roma y nació el 12 de marzo de 2019. Roma es la tercera nieta del Diez, detrás de Matías (hijo de Diego Maradona Jr, medio hermano de Dalma) y de Benjamín (hijo de Gianinna con el futbolista Kun Agüero).

Según Infobae, Dalma explicó durante una entrevista para “El Espectador” que el nombre de su hija lo había decidido siete años atrás, cuando recién empezaba su relación de noviazgo con Caldarelli. El día del parto, fue su esposo quien le recordó cómo se llamaría su primera hija.

“Me había olvidado de que cuando lo conocí a Andrés y nos pusimos de novios, le dije que mi primera hija se va a llamar Roma”, dijo Dalma. “Después pasaron casi siete años, y teníamos otros nombres. A él le gustaban unos que a mí no me gustaban, no nos podíamos decidir”. “Y fue muy lindo, porque el día que me dicen que me tenía que internar, yo me pongo a llorar, estaba re asustada,… Entonces, Andrés viene y me dice 'es Roma'. Y me recordó que era el nombre que yo quería cuando nos conocimos”, explicó.

Actualmente, Dalma Maradona y los otros cuatro hijos de Diego Armando Maradona (que podrían ser seis) se enfrentan a un proceso largo y disputas legales en que se repartirá la herencia del ídolo mundial que, según estimaciones, oscila entre los 40 y 80 millones de dólares.

