DT del Bayern Múnich espera que CR7 no tenga un gran partido

Jupp Heynckes, técnico del Bayern Munich, demostró su deseo de que el crack del Real Madrid, Cristiano Ronaldo "no tenga en un gran día" en el duelo de semifinales de la UEFA Champions League.

"Hablé varias veces con Toni Kroos, quien me confirmó que (Ronaldo) es un jugador como Robben, que se entrena fuerte y hace todo por su club (...). Espero que no tenga un gran día contra nosotros", deseó el ex director técnico del Real Madrid.