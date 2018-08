Cufré da a conocer su versión sobre el conflicto con Siboldi

A penas se cumple una semana de la inesperada salida de Robert Dante Siboldi como director técnico de Santos Laguna y hasta ahora Leandro Cufré, uno de los involucrados en la situación, explicó su versión de los hechos.

Conciso y sin ahondar en detalles, el ahora ex auxiliar de Siboldi con los de la Comarca - a lado de quien proclamó el último título de la Liga MX - platicó del tiempo en que tomó la decisión de hacerse a un lado.

"El viernes antes del partido contra Puebla (Jornada 3) comuniqué mi salida tanto al entrenador como a la directiva. A las 7:00 de la mañana del día siguiente me reuní con el presidente e intentamos darle continuidad a lo que veníamos haciendo, pero el martes, antes del partido (Copa MX), hay otro episodio en el que ahí sí tomé la determinación de ni siquiera entrar a la cancha, irme y presentar ahí me renuncia irrevocable", declaró para Fox Sports.

Por parte de Cufré, todo quedó dicho

Cufré aseguró que todo lo que tenía que decirle a Robert Dante lo llevó a cabo de frente y, a pesar de que no se sintió aludido con la publicación en redes sociales del entrenador en la que indicaba “traición” de gente cercana, expresó su lamento de que si algo se quedó sin resolver no se lo haya mencionado en la cara.

"Yo lo que le tuve que decir a Siboldi se lo dije personalmente. Si él tiene algo que decirme, tendría que hacerlo personalmente y no a través de redes sociales, no es mi estilo. Traición es una palabra muy grave y eso no me quedó para nada", afirmó.

"Cuando uno no compatibiliza más con el entrenador, no te queda otra que pedir la salida. Yo entré con un rol muy claro, de auxiliar, y me fui con el mismo rol, eso lo tuve siempre muy claro, desde el primer momento en el que entré hasta que se dio mi salida".