Cuauhtémoc Blanco tiene deseos de volver a la Selección Mexicana

Cuauhtémoc Blanco causó revuelo en redes sociales al mostrar sus deseos de “volver” a la Selección Mexicana, esto luego del terrible desempeño que esta ha tenido en las últimas eliminatorias mundialistas de la Concacaf, lo cual no tiene nada contentos a los aficionados.

En una reciente entrevista, el ex futbolista y ahora político bromeó al decir que ya ha hablado con Yon de Luisa, actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol, para que le diera la oportunidad de volver a la cancha aunque sea por unos minutos.

El hoy político destaca por ser el segundo mejor anotador del equipo América, solo debajo de Zague.

“Ya le dije a Yon de Luisa que le voy a llevar mis dos fotografías para firmar con la Selección Mexicana, para que me haga mi registro, que me dé chance unos 20 minutos”, declaró entre risas el hoy gobernador del estado de Morelos, quien hace poco fue vinculado a una red de lavado de dinero, lo cual parece no quitarle el sueño.

Da consejo a la Selección Mexicana

El ex deportista confía en que la Selección de futbol de México llegará a Catar 2022.

Por otro lado, el hoy político mexicano reveló que le falta “barrio” a los seleccionados, por los que les pide ponerse “las pilas” tras las últimas derrotas: “Que se acuerden cuando jugaban en sus barrios, que se aventaban y luchaban, corrían y no ponían pretextos. Les falta humildad”.

Asimismo, indicó que entre ellos no hay una persona que les haga ver sus errores: “Lo más importante es la comunicación, que alguien pegue una regañada y desde ahí se genera todo… Hace falta alguien que apriete y ojalá sumen uno o seis”.

Finalmente, Cuauhtémoc Blanco aseguró que tiene fé en que la Selección Mexicana estará en la Copa Mundial de Fútbol de Catar 2022: “México tiene el boleto al mundial pero no hay que confiarse… Le digo a los jugadores que se pongan las pilas, los errores ya se cometieron y que no los vuelvan a cometer”.

¿Qué ha pasado con Cuauhtémoc Blanco?

El ex futbolista se convirtió en gobernador del estado de Morelos a finales del 2018.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Cuauhtémoc Blanco puso fin a su carrera como futbolista en 2016 para incursionar en el mundo de la política y hoy en día es gobernador del estado de Morelos en representación del Partido Encuentro Social hoy llamado Partido Encuentro Solidario.

Fotografías: Redes Sociales