Cuauhtémoc Blanco habla sobre sus deseos de dirigir al Club América

Cuauhtémoc Blanco quiere dirigir al América

El actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, habló en entrevista sobre sus planes a futuro y en cómo planea retomar su carrera futbolística, pero ahora desde el banquillo de entrenador.

El legendario futbolista aclaró que aun no sabe si continuará en la política, faltando tres años para que termine su sexenio, pero indicó que anhela dirigir al Club América o a la Selección Mexicana.

Además también abordó el tema de la fotografía donde aparece con dos narcotraficantes, indicando que no es el peor escándalo por el cual ha atravesado.

No cabe duda que Blanco es toda una leyenda para los aficionados del Club América, a quienes aseguró que le encarta dirigir al plantel a futuro.

"No sé. Ahorita sólo pienso en estos tres años. Probablemente sí, probablemente no (permanecer en la política). Me encantaría también ser algún día entrenador del América o ser entrenador de la selección", mencionó en entrevista.

El futbolista se retiró hace unos años para iniciar una carrera en la política, siendo actualmente gobernador del estado de Morelos.

Habla sobre la foto donde aparece con narcotraficantes

Sobre las narcomantas y amenzas del narco en su contra, Blanco aseguró no ha sido su mayor crisis como político

"No, para nada. La mayor fue cuando Graco me inventó un asesinato. Estuve a punto de ir a la cárcel. Le pagaron a un asesino para que declarara que yo le había dado un millón de pesos. Luego declaró que lo habían obligado unos abogados, que sé que eran de Graco y unos personajes que conocemos como los Yáñez. Esto de la foto, créeme que me tiene muy tranquilo", añadió.

Finalmente, Cuauhtémoc Blanco reiteró que en ningún momento ha pensado en renunciar a su cargo como gobernador de Morelos, además de iniciar que en su administración no hay corrupción.

