¿Cuauhtémoc Blanco deja la política? El “Cuau” quiere dirigir al América

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reveló cuáles serán sus objetivos a futuro una vez que deje la política, asegurando que regresaría al deporte de sus amores para convertirse en director técnico.

Lo anterior fue declarado por el mandatario estatal luego de un evento público que tuvo la leyenda americanista, donde confirmó que le gustaría ser entrenador y con ello retomar su camino en el futbol.

"Si se da (seguir en la política), qué bueno, y si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de un equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me gustaría un día dirigir al América y a la Selección", dijo el polémico Cuauhtémoc Blanco.

¿Cuántos goles hizo Cuauhtémoc Blanco?

#VIDEO | Cuauhtémoc Blanco 'pedirá permiso' a AMLO para competir por otro cargo público en 2024



“Si me dicen que no, me regreso al fútbol”, dijo @cuauhtemocb10 al informar sobre sus aspiraciones políticas, sin precisar cuál es el puesto que busca.

pic.twitter.com/7555YqZEyi — LA OCTAVA (@laoctavadigital) January 10, 2023

Es el segundo máximo goleador histórico del Club América (153), solo por debajo de Luis Roberto Alves (192) y tercero de la selección de fútbol de México (38), por debajo de Javier Hernández (52) y Jared Borgetti (46).

El ídolo de las Águilas del América y de la Selección Mexicana jugó un total de 120 partidos y festejó 38 goles. Fue campeón de la Copa Oro en 1996 y 1998, además del título en la Confederaciones.

El “Cuau” es uno de los mejores jugadores en la historia del balompié mexicano, sin embargo, actualmente se encuentra totalmente alejado del deporte al ser el Gobernador del Estado de Morelos.

Te puede interesar: Cuauhtémoc Blanco ¿rumbo a la presidencia de México?

¿Cuauhtémoc Blanco deja la política?

Cuauhtémoc Blanco quiere dirigir al América

El exfutbolista y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó sus intenciones de participar en las próximas elecciones federales del 2024, luego de responder al cuestionamiento de medios locales.

Desde Cuernavaca, el exdelantero del club América dijo que pedirá autorización para contender por un puesto de elección popular, sin embargo, indicó que aún no puede revelar qué posición buscaría.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.