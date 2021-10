Cuauhtémoc Blanco: de la piratería a la Gubernatura

Cuauhtémoc Blanco Bravo es todo un personaje mexicano que destacó en el fútbol, principalmente en la que fuera su casa durante el mayor tiempo de su carrera: el club América que al igual que el futbolista es odiado o amado.

Después de su paso exitoso con la Selección Nacional y los equipos de la Liga Mexicana como el Necaxa, Veracruz, América en cinco etapas, Irapuato, Dorados, Lobos Buap y los extranjeros del Valladolid y Chicago Fire, Blanco Bravo decidió retirare del deporte.

Sin embargo, sería unos cuantos años después cuando decidiera incursionar en la política morelense siendo electo como alcalde la capital, Cuernavaca y en 2018 como Gobernador de Morelos, cargo que desempeña actualmente.

Del barrio bravo

Hablar de "El Cuauh" es referrise al barrio y esto es porque sus origenes que nunca negó son en el "Barrio bravo" de Tepito, al que Blanco se refiere como " Bervely Hills Tepito 90210", en donde llegó a vender casetes de música pirata.

"Yo vendí casetes piratas en Tepito, arreglaba mi puestito y vendía por las calles de Aztecas y Jesús Carranza y los vendía en 10 pesos, le ganaba pero me chingaban, 5, 7 o 10, cuando me agachaba es que me robaban, entonces me di cuenta y ya siempre que tenia que agacharme miraba fijamente al cliente" aseguró en entrevista con el Chelís.

¿ Qué estado Gobierna Cuauhtémoc Blanco?

Desde el 2015 el ex jugador del Ámerica de la mano en ese momento de Julio y Roberto Yañez dueños del extinto Partidosocialdemócrata incursionó en la política ganando las elecciones de la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca.

La luna de miel con los hermanos Yañez duró muy poco y a mitad de la administración de la mano de su inseparable José Manuel Saenz decidieron continuar su trabajo gubernamental de forma independiente.

Sería en el 2017 cuando conocieran a Hugo Eric Flores Cervantes dirigente del también extinto Partido Encuentro Social y que en coalición con Morena y PT ganarian en 2018 la Gubernatura de Morelos en la que actualmente son señalados de malos manejos e incluso presunto lavado de dinero.

