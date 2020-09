Cuatro problemas que el Real Madrid deberá solucionar sin fichajes

El impacto económico de la pandemia del COVID-19 y las obras en curso en el Estadio Santiago Bernabéu han supuesto que una de las primeras veces, especialmente bajo Florentino Pérez, el Real Madrid haya estado ausente en el mercado de fichajes. Ahora, el club afronta cinco problemas que debe solucionar sin fichajes.

El domingo 20 de septiembre, Los Blancos comienzan la defensa de su corona doméstica contra la Real Sociedad en San Sebastián, y el único rostro nuevo que probablemente estará involucrado es Martin Odegaard, aunque simplemente regresa de varios años a préstamo.

Zinedine Zidane tendrá que negociar otra campaña de LaLiga con la misma plantilla que tuvo a su disposición en la 2019/20, con solo un par de salidas menoscabando las opciones que tiene desde el banquillo. Este torneo promete ser un verdadero reto para el Real Madrid.

Sin embargo, a pesar de que los merengues se quedaron cortos en la Champions League la temporada pasada y no han hecho un solo fichaje para cerrar la brecha con jugadores como el Manchester City en Europa, Zidane tendrá la tarea de resolver una serie de estos problemas.

Casemiro todavía no tiene suplente

Encontrar una opción alternativa para Casemiro fue una de las prioridades del Real Madrid en la ventana de fichajes de verano, sobre todo porque el brasileño lideró al equipo en minutos jugados durante toda la campaña anterior. Tras jugar 4.080 minutos se vio obligado a jugar muchos partidos al borde de la lesión.

Casemiro se vio obligado a perderse el partido contra el Valencia en invierno para evitar ser sancionado en el Clásico, pero no hubo un jugador que estuviera en condiciones de ocupar su lugar. El Real Madrid identificó a Eduardo Camavinga como el jugador para complementar el trabajo realizado por el brasileño.

Sin embargo la crisis financiera que ha estallado en Valdebebas ha hecho que ese acuerdo fuera imposible. Zidane afronta otra campaña de no tener alternativa a Casemiro, pero para cuando no esté disponible el técnico francés tendrá que conjurar un plan para cubrir el hueco con Fede Valverde o Toni Kroos .

Solo Benzema es capaz de marcar

Los goles de Karim Benzema llevaron a un Real Madrid impotente al título de LaLiga Santander ya que las aportaciones de Eden Hazard, Vinicius Junior, Gareth Bale, Marco Asensio e Isco se quedaron con las ganas por motivos diferentes. Benzema luchó por el Pichichi hasta el final de la temporada, pero él tampoco se está volviendo más joven.

Finalmente pudimos ver al jugador que los campeones de España firmaron desde Lyon, en lugar del cordero de sacrificio que permitió que Cristiano Ronaldo floreciera durante años. Sin embargo, la llegada de Luka Jovic la pasada temporada no tuvo el impacto esperado, ya que el serbio no logró establecerse en España.

Los goles de su etapa en el Eintracht Frankfurt no llegaron y Erling Haaland fue visto como el jugador en llegar este verano. Una vez más, las finanzas hicieron que esto no fuera un titular y Zidane tendrá que encontrar la manera de sacarle mejor juego a Jovic, de lo contrario será Benzema o la quiebra por segunda campaña consecutiva.

Isco lleva dos años sin brillar

Como ha sucedido tantas veces en las ventanas de fichajes recientes, ha habido muchos rumores que vinculan a Isco con un alejamiento del Bernabéu, sin embargo, la realidad es que no se han recibido ofertas y el jugador no desea irse. No ha habido ofertas en gran parte debido a su forma.

Es justo decir que han pasado dos años desde que el ex estrella del Málaga brilló realmente en el nivel más alto. Zidane no siempre ha visto a Isco como un jugador en el que pueda confiar durante sus dos etapas como técnico, pero sabe que no le queda más remedio que intentar sacar lo mejor de él esta temporada.

El Real Madrid necesita a Isco en su mejor momento en 2020/21, especialmente cuando Odegaard aún no ha demostrado si puede rendir bajo el peso de la famosa camiseta blanca. Una lesión de pretemporada ya ha hecho retroceder un poco a Isco, pero este año será necesario, le guste o no a Zidane .

El tobillo de Hazard sigue siendo una gran preocupación

La llegada de Eden Hazard fue la tan esperada promesa que hizo Florentino cuando Cristiano Ronaldo pudo partir hacia la Juventus. Sin embargo, su temporada debut en el club español fue un desastre ya que las repetidas lesiones de tobillo le impidieron tener un impacto serio en la suerte del club.

Hay dudas sobre si Hazard podrá volver alguna vez al nivel en el que jugaba cuando dejó el Chelsea, tal es el precio físico que tantas cirugías supondrán para un futbolista que se acerca a los treinta. Ya se ha anunciado que el belga se perderá el choque de San Sebastián por lesión.

Zidane tiene que esperar que la forma física de Hazard mejore. Es un jugador que cambia las reglas del juego, alguien con el factor X necesario para hacer del Real Madrid una verdadera amenaza en Europa. El jugador tiene toda la presión para llevar al equipo sobre sus hombros esta temporada.

Vinicius y Rodrygo Goes son talentosos, pero aún no se puede confiar en ellos, como se demostró la última temporada, por lo que con Kai Havertz y Kylian Mbappé inalcanzables este verano, Los Blancos tendrán que confiar en su departamento médico con la esperanza de recuperar al mejor Hazard.