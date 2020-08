Cuatro VALIOSOS equipos de la NFL podrían perderse la postemporada 2020 ¿cuáles son?

Cuatro equipos de la NFL podrían perderse la postemporada 2020 ¿cuáles son?

Los campos de entrenamiento están listos para comenzar en la NFL, y eso significa que los equipos finalmente pueden darse a la tarea de intentar derrocar a Kansas City Chiefs para convertirse en el nuevo campeón del Super Bowl, siempre y cuando todos puedan adherirse a los estrictos protocolos COVID-19 que podrían crear un alboroto en la postermorada 2020.

La postemporada del año pasado fue absolutamente eléctrica en todos los sentidos, y casi se vio a los Titanes de Tennessee, arrasar en su camino a Miami después de molestar tanto a los New England Patriots y a los No. 1 Baltimore Ravens. En la NFC, el juego de Kirk Cousins ayudó a levantar a los Minnesota Vikings.

El mundo comienza a sonreír lentamente ante la idea de una temporada de la NFL que no solo comienza, sino también según esta programada en septiembre, sin embargo lo hacen sabiendo que la próxima postemporada podría ser más salvaje que cualquiera de las anteriores.

Cuatro importantes equipos de la NFL podrían quedar fuera de la postemporada 2020

Esto se debe a que, como parte del nuevo acuerdo de negociación colectiva, los playoffs se han ampliado de 12 a 14 equipos, y se permite la entrada de un club adicional de cada conferencia. Esa es una buena noticia para los equipos marginales que de lo contrario se quedarían fuera, y el nuevo formato amplifica la competitividad de la temporada más que nunca. Obviamente, sin embargo, todavía habrán nueve equipos de cada conferencia que verán el final de su temporada en diciembre, y hay una gran posibilidad de que al menos cuatro de ellos sean un poco sorpresivos para muchos.

Equipos de la NFL que podrían quedar fuera

Aunque estos clubs llegaron a los playoffs en 2019, y muchas veces antes, tienen una subida cuesta arriba en 2020 que es lo suficientemente empinada como para potencialmente costarles un asiento en la carrera hacia el Super Bowl LV.

New England Patriots

Bill Belichick es un futuro miembro del salón de la fama se sabe que hace que su equipo camine sobre el agua, pero 2020 podría estar pidiendo demasiado incluso a uno de los mejores entrenadores de la historia. No me sumo a la creencia de que Belichick no puede ganar juegos sin Tom Brady, mientras haya un “quarterback” capaz en Nueva Inglaterra, las victorias vendrán.

El problema es que si bien es posible que Cam Newton vuelva a formarse en 2020, también es posible que no lo haga y continúe luchando contra demonios de durabilidad. Pero, suponiendo que este último no sea el caso, también existe el hecho de que ocho Patriots opten por salir de la temporada por las preocupaciones de COVID-19, la mayor cantidad en la liga, en dicha lista se incluye a Hightower.

Hightower ayudó a Stephon Gilmore a liderar una defensa que llevó a los Patriots durante gran parte de la temporada 2019, cuando la ofensiva se detuvo continuamente a pesar de que Brady estaba en el centro y el tackle ofensivo Marcus Cannon ayudanba a mantenerlo en pie. Newton, sin embargo, no tendrá a Cannon frente a él, ya que el veterano también optó por no participar. Y aunque la decisión de seguridad de Patrick Chung de darse de baja no es tan dividida, sigue siendo importante.

Además de las preocupaciones de durabilidad sobre el tacle ofensivo Isaiah Wynn y el corredor Sony Michel, junto con el equipo que aún no ha identificado un receptor dominante fuera de Julian Edelman, y Belichick está en contra como nunca antes.

Si los Patriots se pierden los playoffs por primera vez desde 2008 (cuando Brady se perdió 15 juegos debido a una lesión), no será porque Brady no este en Boston, será porque los dioses del fútbol simplemente lo consideraron así, considerando que rutinariamente se siente que nada puede ser mejor para Belichick sin la aprobación del Monte Olimpo.

Philadelphia Eagles

El NFC East es el equivalente a la NFL en cuanto a lo salvaje y eso no es un buen augurio para las Eagles en 2020. La razón es deslumbrante, porque no ha habido un campeón de división repetido desde que Filadelfia dominó la escena, desde 2001 hasta 2004: la corona de la división se voló una y otra vez entre ellos y los Dallas Cowboys con los Gigantes de Nueva York y el Equipo de Fútbol de Washington asomándose una o dos veces.

Y así sigue, con las Eagles habiendo ganado el East en 2019, parece que los Cowboys están preparados para recuperarlo una vez más en 2020, ya que tienen menos signos de interrogación en posiciones clave que sus rivales en el este de Pensilvania.

Doug Pederson y el gerente general Howie Roseman recibieron un montón de críticas después del Draft de la NFL, en el que se negaron a cambiar un poco para conseguir a CeeDee Lamb (que fue ganar-ganar al arreglar una necesidad superior y también mantenerlo fuera de Dallas) y en cambio, se puso de pie para seleccionar a Jalen Reagor. Esto no quiere decir que Reagor no sea talentoso, porque lo es, pero Lamb es un WR1 listo para usar, mientras que muchos ven a Reagor como un joven al que ahora se le pedirá que sea mucho más rápido.

Sí, hay rumores de que Alshon Jeffery se reenfoca, pero también hay informes de que las Águilas están dispuestas a cambiarlo.

La incorporación de Darius Slay hará maravillas por ayudar y el ya impresionante frente defensivo es mucho más que eso con una incorporación como Javon Hargrave, pero Carson Wentz, aún necesita demostrar que puede mantenerse sano, y tomar la delantera del campo, ¿tendrá el armamento (fuera de Zach Ertz y Dallas Goedert) para evitar un potente equipo de Cowboys que ahora también incluye a Lamb? Y si no puede mantenerse sano, ¿podría Jalen Hurts localizar instantáneamente algo de magia? Tanto la lógica como la historia reciente dentro de la división sugieren que la respuesta es no, especialmente teniendo en cuenta que la defensa liderada por Slay también tiene signos de interrogación en materia de seguridad.

Green Bay Packers

Todo lo que los Packers tenían que hacer era lo correcto, pero, según la mayoría de las cuentas, hicieron exactamente lo contrario. Es un equipo que sorprendió a muchos en el primer año bajo el entrenador en jefe Matt LaFleur, quien llevó al equipo a un récord de 13-3 y una aparición en el Juego de Campeonato de la NFC. Estaba claro por qué se quedaron cortos ante los San Francisco 49ers en ese asunto, siendo la misma razón por la que no pudieron derrotar a la defensa de Kyle Shanahan y Robert Saleh a principios de la temporada: no pudieron acumular puntos. Los Packers anotaron solo ocho puntos en la primera competencia y 19 en el segundo, mucho más importante, y esa fue una mala señal para todos, el cuerpo receptor no se llamaba Davante Adams.

Esto parece una solución lo suficientemente fácil, ¿sí? O bien, tome otro andador dinámico en la agencia libre o, como mínimo, ahorre sus centavos y use su selección de primera ronda en uno, teniendo en cuenta que el draft de 2020 fue considerado el grupo de talentos WR más profundo de la historia. Entonces, cuando los Packers pasaron el reloj con la selección número 26 en general, y eligieron al quarterback Jordan Love en lugar de otra arma muy necesaria para Aaron Rodgers, fue comprensible por qué el dos veces MVP de la liga Aaron Rodgers estaba ... molesto. Salvo una lesión en Rodgers, Love no hace nada por los Packers en 2020, y el agujero evidente frente a Adams todavía existe. Solo ahora, existe una brecha entre Rodgers y los Packers que podría crear una distracción y hacer que el apilamiento de victorias sea mucho más difícil esta temporada.

La buena noticia para los Packers es que su pase es estelar, liderado por Smith Bros., y tiene que gustarle la progresión de jugadores de la secundaria como Kevin King y Adrian Amos, pero todavía parece que terminarán confiando demasiado para obtener comida para llevar o agotar dicho pase rápido en el transcurso de cuatro trimestres.

Y cuando se lleven la pelota, ¿serán los mismos Packers necesitados de WR de 2019 que promediaron solo 23.5 puntos por juego? Nada indica que no lo será, y con un Rodgers ya enojado que pone los ojos en blanco con cada falla ofensiva, sabiendo que necesitaba otra amenaza en el wideout, pero en cambio conseguir otro cuerpo en la sala de QB, en camino a ver a los Minnesota Vikings permanecer el favorito en la división y probablemente los saque de la disputa de playoffs en el proceso.

Houston Texans

Deshaun Watson es un hombre entre muchachos, y eso es un hecho científico. Lo que hace regularmente para que los tejanos logren victorias que deberían haber sido fácilmente pérdidas lo convierte en uno de los mejores mariscales de campo en el deporte, y pronto será compensado como tal. Sin embargo, lo que funciona contra Watson son variables fuera de su control, como en el gerente general Bill O'Brien y los movimientos de la lista que ha hecho que colocan al equipo aparentemente detrás de la bola ocho en su intento de tres turbas como campeones de la AFC Sur. Por supuesto, ya sabes, me estoy refiriendo a la decisión de enviar al tres veces receptor All-Pro DeAndre Hopkins a los Arizona Cardinals, en un movimiento que fue criticado rotundamente como un engaño total de O'Brien.

Felicitaciones a los Texanos por intentar parchar la presa con la incorporación de Brandin Cooks, pero Cooks entregó solo 583 yardas y dos touchdowns en 14 aperturas para los Rams de Los Ángeles el año pasado, y sus mejores temporadas, aunque es impresionante y merece un buen corazón.

Lo que Hopkins hizo y en lo que se convirtió para los tejanos en su tiempo con el club fue impresionante. Son grandes los zapatos que debe llenar Cooks, y él debe descubrir cómo hacerlo sin el beneficio de un campamento de entrenamiento tradicional (o pretemporada) para desarrollar la química necesaria con Watson, y lo mismo ocurre con Randall Cobb, quien firmó un gran acuerdo monetario en agencia libre para dejar a los Cowboys y dirigirse al sur de Texas. Y luego hay preguntas continuas sobre la disponibilidad de Will Fuller, un talento dinámico que últimamente ha tenido que batallar por una lesión.

La defensiva te tiene que gustar, en el frente defensivo que todavía se presume de J.J. Watt y Whitney Mercilus, pero el elenco de apoyo tendrá que dar el siguiente paso y agregar lo que podría ser un ataque inicial. El juego de seguridad de élite de Tashaun Gipson y Justin Reid enmascaró algunos problemas deslumbrantes en la esquina, con lesiones que crearon gran parte de esto último, haciendo que la salud y / o la profundidad en la esquina sean algo de lo que preocuparse legítimamente si eres Houston.

En última instancia, mientras que Watson es teflón absoluto, Batman ya no tiene su Robin y Alfred, es decir, O'Brien, podría haberlo perjudicado en gran medida en una temporada en la que los Titanes de Tennessee en aumento quieren todo el humo en la AFC Sur, y también ha demostrado tener salidas cuestionables como entrenador que puede y le ha costado a los juegos clave de los Texanos. Teniendo en cuenta que los Titanes tampoco han ganado la división desde 2008, bueno, tienen tanta motivación como talento para empujar a los inquietos tejanos fuera de su camino para que esto suceda.