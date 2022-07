¿Cuánto ganará Canelo Álvarez por pelear contra Gennady Golovkin?

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán por tercera ocasión en la historia. A diferencia de otros rivales con que se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria profesional, el mexicano ha considerado que su rivalidad con el kazajo trascendió más allá del cuadrilátero.

En ese sentido, de cara a su presentación en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el próximo 17 de septiembre, el campeón indiscutido de las 168 libras reveló que el motivo de su “odio” a GGG son sus críticas.

Durante una entrevista con el medio TMZ Sports, el mexicano Saúl Canelo Álvarez fue cuestionado sobre su odio por Golovkin. “Mi objetivo en esta pelea es retirarlo. Él sabe que llego a esta pelea más fuerte y maduro, en mi mejor momento”.

¿Cuánto ganará Canelo Álvarez?

El vínculo indica que Saúl se llevará 85 millones como bolsa asegurada por dos veladas, la primera fue ante Dmitry Bivol el 7 de mayo, misma que perdió y que se convirtió en su segunda derrota en el profesionalismo; el 17 de septiembre, ante GGG, completará la segunda.

Así, ante Golovkin, ganará 42.5 millones, pero dicho monto podría incrementarse, en caso de que Álvarez y la promotora de Hearn consigan un tercer combate, pues la suma llegaría a los 160 millones de dólares.

Cabe recordar que previo a la pelea, Canelo Álvarez arremetió contra GGG: “¿Honesto? No, es un idiota, no honesto. Él pretende ser una buena persona y ser diferente, pero no lo es. Habla mucha mierda de mí”, declaró ante TMZ.

Te puede interesar: Canelo Álvarez no se conforma con el boxeo

¿Qué opina Golovkin de Canelo Álvarez?

¿Cuánto ganará Canelo Álvarez por pelear contra Gennady Golovkin?

“Dice que me respeta a mí y a mi carrera, pero en otras partes dice que soy una vergüenza como boxeador y para el boxeo mexicano”. “Frente a mí dice que me respeta, por eso odio al hijo de p*ta”, sentenció.

El motivo principal de la crítica de GGG hacia el mexicano deriva de los resultados fallados por los jueces en sus dos encuentros previos. Y es que desde la noche del 16 de septiembre de 2017, Golovkin se dijo inconforme con el empate en las tarjetas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.