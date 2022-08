¿Cuándo y dónde ver el partido de la Selección Mexicana contra Paraguay?

Los partidos amistosos previos al Mundial Qatar 2022 darán comienzo este miércoles con el encuentro entre la Selección Mexicana y Paraguay, cuando se midan en los Estados Unidos, y en La Verdad Noticias te contamos cuándo y dónde verlo.

Ambos equipos llegan sin su mejor once, debido a que esta no es una fecha FIFA, por ello los jugadores europeos no podían llegar para jugar el encuentro, pero aun así servirá a Gerardo Martino para definir los últimos puestos para noviembre.

En el partido se espera que jugadores como Alexis Vega, Fernando Beltrán, Emilio Lara, Carlos Acevedo y otros más demuestren que son dignos de uno de los lugares que quedan para el viaje a Qatar, el cual se emprenderá en noviembre, una semana antes de que comience el torneo.

Con la baja del 'Tecatito' Corona para el Mundial, Martino deberá definir a quien será su sustituto en el cuadro titular, pero aún le queda tiempo para poder experimentar en algunos juegos más, con la esperanza de llenar el hueco del habilidoso extremo.

¿Dónde y cuándo ver el partido de la Selección Mexicana?

México jugará contra Paraguay

El encuentro se disputará este mismo miércoles 31 de agosto en los Estados Unidos, comenzando a las 20:00 horas, tiempo de México, teniendo una duración de al menos dos horas para los fanáticos que se quieran preparar para verlo en sus hogares.

Mientras que la transmisión se podrá ver como siempre a través de las señales de TV Azteca y Televisa, incluso en las páginas de internet de ambas señales, para poder vivir el primer amistoso enfocado al Mundial Qatar 2022.

Te puede interesar: La Selección Mexicana presentó el nuevo escudo rumbo al Mundial Qatar 2022

Selección Mexicana presenta su nueva jersey

Lainez vistió la nueva jersey

Mientras sigue la preparación para el Mundial Qatar 2022, el equipo presentó la que será su nueva segunda equipación con la marca Adidas, y esta encantó a muchos de los aficionados, que ya se anotaron para pedirla en las tiendas.

Con un color blanco y diseños en rojo que hacen resaltar algo nuevo en la Selección Mexicana, el equipo ya tiene sus jerseys definidas para lo que será una nueva oportunidad de buscar romper con la maldición del quinto partido.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram