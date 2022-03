Cuando llegué al León solo tenían sillitas blancas, aseguró Rafa Márquez

Cuando llegué al León solo tenían sillitas blancas, aseguró Márquez

Rafa Márquez rompió el silencio sobre un momento de su carrera en el fútbol mexicano, y fue a través de una entrevista que concedió a Toño Valdés, donde el ex futbolista mexicano recordó las carencias que sufría la estructura del equipo León de la Liga MX cuando regresó a México.

La legendaria carrera del jugador acumuló dos títulos de Liga MX con la Fiera, equipo del que aceptó que tenía lo mínimo necesario. Fue en el 2013 cuando regresó, pero confesó que en ese entonces solo tenían dos regaderas para todo el plantel; aceptó regresar por su amistad con Jesús Martínez.

A finales del 2021 te compartimos en La Verdad Noticias que el ex futbolista habló sobre los mundiales y dijo que no significan nada, pues no logró nada importante con ellos, a pesar de que participó en cinco copas mundiales del mundo con la selección.

Rafa Márquez habló sobre su paso por la Liga MX con León

Durante la entrevista con el comentarista deportivo, el ex futbolista comentó que Martínez le ofreció volver a México con León, era un proyecto nuevo porque tenían una temporada donde habían ascendido con Gustavo Matosas, pero aseguró que la infraestructura no estaba preparada.

Márquez dijo que se cambiaban en sillas de plástico blancas porque no había vestidores, y solo habían dos regaderas y expresó: “Imagina que de estar en Barcelona y Nueva York llegar a León, fue como un baño de humildad para volver a empezar”.

Por otro lado, comentó sobre el Atlas y mencionó que el equipo casi quería que él pagara por jugar, a pesar de la intención del ex jugador de regresar con los Rojinegros en el 2013, pero no llegaron a un acuerdo, ya que la directiva quería que él cobrara como académico, pero después volvió.

Márquez comentó que hay un sentimiento hacia Atlas y dijo que el trabajo se tiene que pagar, no es de a gratis. Por otra parte, habló sobre su carrera con el Barça que se acabó en el 2010 para irse a la Major League Soccer con el New York Red Bulls, pero Rafa terminó frustrado por el nivel de competencia.

¿Cuántos goles metió Rafa Márquez en el Barcelona?

Márquez fue parte del equipo del Barcelona

Durante su pasó con el Barcelona, el mexicano anotó 13 goles e hizo 12 asistencias, mientras con Atlas en las tres primeras temporadas fue el protagonista de 6 dianas, y en las últimas tres temporadas con el equipo Rojinegro logró un tanto, en total 7 con el Atlas.

En el New York Red Bulls y en el León bajó su nivel de goleada a un promedio de 0.02 con un gol en cada club. Recordamos que el ex futbolista Rafa Márquez debutó en la Primera División de México en 1996 siendo parte del Atlas; el defensa fue uno de los jugadores más importantes en el fútbol.

