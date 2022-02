¿Cuál es la cuenta de OnlyFans de Madelene Wright?

La ex futbolista decidió ingresar a la plataforma tras perder su empleo/Foto: Publimetro

El perfil de OnlyFans de Madelene Wright se ha convertido en lo más buscado en las últimas horas en internet, y aunque en la polémica plataforma lo puedes encontrar con el usuario @madelenewright, donde ya cuenta con más de 17 mil “likes”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Wright hace unos meses era futbolista del Charlton Athletic FC; sin embargo fue despedida, lo que le obligó a buscar una forma de obtener ingresos. El motivo por el que le quitaron su empleo en el deporte fue porque la joven de ahora, 23 años de edad, compartió un video donde se le observa de fiesta y conduciendo.

Tras perder su puesto en la liga inglesa femenil, la deportista quedó devastada, e incluso vivió momentos de depresión. “Era joven, estaba jugando con amigos y realmente no entendía la posición en la que estaba y la responsabilidad que tenía. El despido me dejó desconsolada. Entendí a cuántas personas había defraudado”, señaló en entrevista con The Sun.

¿Cuánto ha generado la cuenta de OnlyFans de Madelene Wright?

Wright ha ganado mucho más en la plataforma de OnlyFans/Foto: Radioactiva

Lo que la jugadora no sabía era que el destino le tenía preparado algo mucho mejor, ya que el OnlyFans de Madelene Wright le ha generado ganancias de 600 mil euros, lo que equivale a casi 14 millones de pesos mexicanos, al mes.

Además, ahora tiene casi 300 mil seguidores en Instagram, lo que contrasta con su etapa de jugadora en el Charlton Athletic FC, pues ahí tenía apenas 60 mil fans en la red social. Cabe señalar que la suscripción para ver el atrevido contenido de Wright hay que pagar 36 euros mensuales (832 pesos).

¿Quién es Madelene Wright?

La joven inglesa espera regresar al fútbol aunque seguirá compartiendo contenido en la plataforma/Foto: Ok Diario

Madelene Wright es una futbolista inglesa que a los 22 años de edad formaba parte del Charlton Athletic FC Femenino. Aunque después de compartir en sus redes sociales unos videos con comportamiento inapropiado, fue despedida del club y ningún otro equipo le dio la oportunidad de regresar a la cancha por la polémica.

Sin embargo, con el OnlyFans de Madelene Wright la deportista ha logrado tener una muy buena estabilidad económica, aunque ella ha revelado en varias entrevistas que sí desea regresar al fútbol en algún momento.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!