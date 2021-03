¿Cuál es el estado actual del manga de Nanatsu no Taizai?

El manga de Nanatsu no Taizai fue creado por Nakaba Suzuki y publicado originalmente en en la Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodansha donde los capítulos se recopilaron en 41 volúmenes.

El manfa original de Nanatsu no Taizai ha concluido mientras que su secuela contnúa publicándose.

Posteriormente los derechos del manga de Nanatsu no Taizai fueron adquiridos por editoriales de otros países como Estados Unidos donde Kodansha USA lanzó todos los volúmenes bimestralmente.

Es así que la serie de manga de Nanatsu no Taizai, bajo el nombre de The Seven Deadly Sins, fue publicada de octubre de 2012 a marzo de 2020 en el tomo #17 de la Weekly Shonen Magazine.

Es así que la publicación del manga de Nanatsu no Taizai llegó a su fin pero esto no sería lo último que los fans leerían de la serie ya que esta generó varios spin-offs, crossovers y una secuela de los que te hablaremos a continuación.

El universo expandido del manga de Nanatsu no Taizai

Entre los crossovers podemos mencionar el que Nanatsu no Taizai tuvo con Fairy Tail en 2013, un año después se publicaría un spin-off del manga que relata cómo se conocen Hawk y Meliodas. Otro interesante spin-off imagina a los personajes como estudiantes de preparatoria bajo el título: ‘Mayoe! The Seven Deadly Sins Academy!’.

Respecto a la secuela del manga esta fue anunciada en noviembre de 2020 como ‘Four Knights of the Apocalypse’ la cual comenzó a publicarse el 27 de enero de este año y continúa en circulación.

Este es el estado actual del manga de Nanatsu no Taizai así que ya sabes por donde empezar si deseas darle una oportunidad a este interesante manga. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta popular serie para traerte lo más reciente.

