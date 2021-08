Cruz Azul utilizará uniforme blanco en partido contra Atlético de San Luis

Cruz Azul ya se prepara para su próximo encuentro en la cancha con el Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, el sábado 21 de agosto desde las 21:00 horas. Y previo a la jornada 6 de la Liga MX, ya está definido el color de playera que vestirán ambos equipos.

En el caso de la Máquina, utilizarán con su uniforme blanco completo por primera vez en lo que va de Apertura 2021. Recordemos que en las primeras cinco jornadas utilizó playera azul con shorts blancos y azules.

Minetras que el Atlético de San Luis utilizará jersey amarillo con azul marino, con shorts y medias azules oscuras. Durante este semestre, el Azul se ha vestido de blanco en dos ocasiones. La primera fue en el Campeón de Campeones, y la segunda en la ida de semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Cruz Azul va por la victoria en la Jornada 6

El equipo de la Máquina usará sus uniformes blancos/Foto: Vamos CA

Como te informamos en La Verdad Noticias, Cruz Azul en la Jornada 5 de la Liga MX sólo consiguió el empate 1-1 frente a los Rayados de Monterrey, por lo que para esta Jornada 6 buscará una nueva victoria.

En la actualidad, los celestes llevan cuatro partidos consecutivos sin perder en el certamen local, tras vencer por 2-1 al Necaxa y golear 4-0 a Toluca, pero igualar 1-1 ante Rayados y Santos Laguna. Se encuentran en la quinta posición de la tabla con ocho puntos, a cinco de distancia de los líderes Club América, que suman 15 unidades.

Bajas antes de Cruz Azul vs Atlético de San Luis

Orbelín Pineda será uno de los jugadores que no estará en el próximo capítulo/Foto: El Universal

A poco tiempo del partido entre Cruz Azul vs Atlético de San Luis, se espera el debut definitivo de Rómulo Otero, quien ya fue habilitado por Liga MX y que no entró a la cancha vs Rayados el pasado miércoles.

No obstante, será baja Orbelín Pineda, quien se tomó vacaciones post Copa Oro, y los tres lesionados: José de Jesús Corona, Adrián Aldrete y Luis Ángel Mendoza. También Ignacio Rivero, que está suspendido. Por lo que los aficionados de Cruz Azul tendrán que esperar al encuentro en la cancha para ver qué ocurrirá ante estas ausencias.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!