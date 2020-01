Cruz Azul quiere a Paul McCartney para que inaugure su estadio

Esta noticia ha tomado por sorpresa no solo a aficionados del Cruz Azul si no al público en general, se dio a conocer que el cuadro Celeste está buscando al ex integrante de The Beatles y leyenda de la música, Paul McCartney para que este sea el encargado de darle la bienvenida a su nuevo estadio en cuanto esté listo para inaugurarse.

Armando Gallegos quien es columnista para Publimetro, dice que los de Cruz Azul tomaron la decisión de que Paul McCartney “sea el cantante que inaugure su nueva casa en el municipio mexiquense de Tlalnepantla pues ejecutivos del club ya están en pláticas con la empresa Ocesa y su filial Seitrack para poder contar con el espectáculo del inglés”, indica textualmente en la parte web, con lo que el cantante podría sumarse a la fiesta Cementera.

Paul McCartney en la nueva casa del Cruz Azul.

El columnista establece que los de Cruz Azul han comenzado a trabajar desde ya con la solicitud de una fecha en la agenda del famoso cantante inglés y con mucha anticipación los celestes están pidiendo sus servicios que más o menos sería para marzo o abril del 2021.

“Aunque la agenda de conciertos de McCartney está complicada, están solicitando un día entre el mes de marzo y abril de 2021, fecha en la que abrirán las puertas de el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, que estará ubicado a un costado del reclusorio Barrientos, sobre la avenida Gustavo Baz, en Tlalnepantla”.

De esta forma, los aficionados celestes podrían tener una enorme y grandiosa fiesta, pues ya quieren quitarse esa maldición que traen desde hace muchos años y que no se han podido quitar moviéndose al Estadio Azteca. Según dicen, este nuevo estadio tendrá una capacidad para 50 mil personas y se podría ver cantar a la leyenda Paul McCartney.

