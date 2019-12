Cruz Azul “la Cruzasulea” tiene nuevo director deportivo

Cruz Azul eligió a Jaime Ordiales como su nuevo Director Deportivo

Luego de una exhaustiva selección de más de 20 candidatos para quedarse en el cargo que dejó Ricardo Peláez desde el mes de septiembre como Director Deportivo, Jaime Ordiales ex Director Deportivo de las Águilas del América será el nuevo encargado de la dirección deportiva de la máquina.

Fue a través de entrevistas que el proceso de selección se llevó a cabo para ocupar el puesto que dejó Ricardo Peláez, donde tres contendientes quedaron en la final (Humberto Valdés y Carlos López) con Jaime Ordiales quien será miembro del equipo de la Noria.

Humberto Valdés, ex jugador del Cruz Azul, elogió y destacó la trayectoria de Ordiales al mencionar que este conoce más de fútbol porque ha estado dentro y fuera de las canchas en su carrera como futbolista y como director deportivo de varios equipos en el balompié.

��OFICIAL ��

Jaime Ordiales será nuestro Director Deportivo.

Estamos seguros que juntos vamos a lograr nuestros objetivos.

¡Bienvenido a La Máquina!#UnaFormaDeVida pic.twitter.com/MHo4UERCXq — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) December 20, 2019

“Si repasamos la historia curricular de Jaime, nos damos cuenta que es una persona capacitada y experimentada. Ya trabajó como entrenador y ha sido directivo en varios clubes y todo eso lo respalda”, destacó.

El ex jugador del Cruz Azul, dijo que no se siente desplazado por la elección de Jaime Ordiales, quien también fue jugador de la máquina celeste y que se siente seguro de poder desempeñar un cargo como directivo de algún equipo ya que cuenta con estudios en administración de empresas.

“Siempre he pensado que el director deportivo no solo debe saber de fútbol o haberlo jugado; un club es como una empresa y debes tener conocimiento de administración, de leyes, de contabilidad, de mercadotecnia y mil cosas más. No se trata solamente de ser apoyo entre directiva y primer equipo, sino de todas las áreas”, destacó.

Jaime Ordiales fue presentado como Director Deportivo del Cruz Azul por el presidente del equipo Guillermo Álvarez.

“No tienen ni que pedírmelo, sé a dónde llego, un club como Cruz Azul siempre piensa en el campeonato, por eso me trajeron, entiendo que necesitan a una persona que haga su trabajo y que cumpla” , mencionó Jaime Ordiales en su presentación como Director Deportivo.

