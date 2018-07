Cruz Azul hará historia al presentar voz femenina en el Azteca

Cruz Azul sigue sorprendiendo con su refuerzos de cara al Apertura 2018, pero en esta ocasión, el hecho se está convirtiendo en algo histórico. La Máquina Cementera ha anunciado que la voz oficial del Estadio Azteca, estará a cargo de una mujer.

De acuerdo a MedioTiempo, el Cruz Azul pondrá como voz oficial a una mujer y con esto, se convertirá en la primera del Estadio Azteca con tener dicho puesto. Originalmente, se esperaba que dos mujeres estuvieran detrás del micrófono, pero al final se decidieron sólo por una.

El próximo sábado Cruz Azul debutará en el Estadio Azteca contra Puebla en la Jornada 1 de la Liga MX. La mujer que estará a cargo de la voz durante el partido se llama Sabrina y le apodan la “China”.

La segunda mujer que esta contemplada para llevar a cabo la voz oficial del Estadio Azteca durante los partidos del Cruz Azul, era Florencia, quien indica que la contactaron por medio de una agencia, pero finalmente no se llegó a un acuerdo.

“Anteriormente me querían para Zona Azul, cápsulas, no se pudo hacer, posteriormente me proponen los de la agencia ser porrista”, dijo Florencia.