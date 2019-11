Cruz Azul en diciembre cumple 22 años de no ganar una Liga

Una decepción más para los aficionados de la maquina al no amarrar el pase a la liguilla, luego de caer la noche del domingo con Santos Laguna, no hay explicación alguna, por más en la remodelación de plantilla, cambio de directiva y no ha sido suficiente para que los de la Noria puedan coronarse, no hay explicación alguna.

Con el silbatazo final de Roberto García Orozco que decretó la derrota 3-1 ante Santos Laguna, Cruz Azul quedó oficialmente eliminado del Apertura 2019 al acumular apenas 20 unidades en 17 encuentros. Y a pesar de que le queda un duelo por disputar, ante el Atlético San Luis en el Estadio Azteca, ya no alcanza al octavo lugar Monterrey, que tiene 24 unidades.

Cruz Azul en su último campeonato.

De esta forma, inevitablemente, La Máquina cumplirá el próximo 7 de diciembre 22 años sin alzar el título de Liga, desde que lo consiguieron en el Invierno del 97 cuando derrotaron al León en la Final, con un global de 1-2, el único cetro de su tipo para los celestes en los más recientes 39 años.

Desde aquella histórica tarde en el Nou Camp de León, Guanajuato, cuando un ensangrentado Carlos Hermosillo anotó de penalti el gol de oro a Ángel David Camizzo en tiempos extra, los cementeros no saben lo que es saborear la gloria en la Liga.

Carlos Hermosillo cuando sufrió el accidente.

Entonces, el técnico de Cruz Azul era Luis Fernando Tena, hoy estratega de las Chivas; mientras que el de los Panzas Verdes era Carlos Reinoso, recientemente cesado como timonel de Correcaminos del Ascenso MX.

Tras el título, el Flaco se mantuvo en el conjunto de La Noria hasta el Verano 2000, cuando fue destituido en la Jornada 11. Su lugar lo tomó José Luis Trejo, y desde entonces, La Máquina ha sufrido 21 cambios en el banquillo con 15 entrenadores distintos sin conseguir la ansiada Liga.

Cruz Azul sigue sin darle el título de Liga a su afición.

Tras clasificar por dos torneos seguidos a la Liguilla de la mano de Pedro Caixinha, quien fue cesado en la Fecha 8 para la llegada de Robert Dante Siboldi, en su segunda etapa en el timón azul los celestes volvieron a quedar fuera de la disputa por el título, como en siete de los últimos 10 certamenes en los que Cruz Azul ha sido incapaz de poner fin a la sequía que cumplirá 22 años.