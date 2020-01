Cruz Azul busca a Sebastián Ferreira para el Clausura 2020

La máquina del Cruz Azul continúa armando su plantel para el clausura 2020 y busca un delantero que cubra ese espacio, luego que su negociación con Aké Loba no se logrará y la situación con “el Wanchope” Ávila aún no se concreta.

Los celestes del Cruz Azul han dejado de mirar al continente Europeo y Sudamericano y se enfocaron al fútbol mexicano para encontrar al delantero que rompa la maldición de los más de 22 años sin lograr un título y pusieron los ojos en el paraguayo Carlos Sebastián Ferreira que milita en los Monarcas del Morelia.

En entrevista para TUDN el delantero mencionó que su ex compañero de plantel Cristian Riveros y su representante se lo dieron a conocer.

“Yo no sabía que había interés en mí por parte de Cruz Azul. Cristian Riveros, ex compañero mío, muy buena persona, me dijo eso, entonces luego le pregunté a mi representante si era cierto y me dijo que sí, yo antes no sabía nada”, comentó.

Sebastián Ferreira podría llegara a la maquina del Cruz Azul

El delantero del Morelia dijo que no piensa en la oportunidad de ser parte de los cementeros y que ahora solo peleará por darle triunfos a los Monarcas de cara al Clausura 2020.

“Cruz Azul es un lindo equipo, es un equipo muy grande y conocido, entonces estaría bien, pero yo estoy metido en lo que es Morelia, se viene un lindo torneo y estamos muy confiados en lo grupal, hay que pelear por el objetivo”, declaró.

Sebastián Ferreira listo para el Clausura 2020

Carlos Sebastián Ferreira llegó al fútbol mexicano en la temporada 2018 proveniente del Independiente de Campo Grande de Paraguay por la cantidad de 2.5 millones de dólares al Monarca Morelia y ahora el equipo de la Noria quiere que ocupe el lugar que ha dejado vacante Miltón Caraglio por la lesión que lo mantendrá fuera de actividad.

