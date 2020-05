Cruz Azul: Santi Giménez decide entre Selección de México y Argentina

Tras las declaraciones hechas por el ex jugador y actual técnico argentino, Esteban Solari, sobre el seguimiento y el interés entorno a Santiago Giménez para presentarle el proyecto de la Selección de Argentina, el joven atacante del Cruz Azul dejó clara su preferencia por la Selección de México luego de ya tener un largo proceso en las categorías menores con las menores del seleccionado mexicano.

"Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país, la verdad ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar para la Selección Mexicana si se presenta la ocasión", dijo para EFE.