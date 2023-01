Cruz Azul: Pide Hermosillo que no traten a Óscar ‘Conejo’ Pérez como otro títere

El ex guardameta icónico de Cruz Azul, Oscar ‘Conejo’ Pérez, asumirá la dirección deportiva de una institución muy mal manejada, consideró Carlos Hermosillo, exjugador histórico de La Máquina, quien dijo que espera que no traten a su amigo “como títere”.

El ex goleador histórico de los cementeros dijo en exclusiva para La Verdad Noticias que celebró la designación para quien fue su compañero en la consecución del campeonato de Liga en en el Invierno 97, y que solo desea que no lo traten mal.

“Mie da gusto que tenga la oportunidad, pero mi única duda, y ya lo platiqué con él, si realmente podrá tomar las decisiones que son importantes para una institución y que no vaya a ser un títere más dentro de ella y que después le peguen una patada en el trasero, porque luego de ser director deportivo de un club como Cruz Azul será muy difícil regresar como entrenador de porteros.

“Quiero mucho al ‘Conejo’ y le deseo siempre lo mejor. Espero que de la mano de él se consigan cosas por él a la institución. Lo veo difícil no por por toda la parte administrativa y por todo lo que vive una institución que está muy mal manejada desde la parte de arriba”, expuso Carlos Hermosillo en alusión al presidente del club, Víctor Velázquez.

'Lo de Antuna jugará en contra'

Hermosillo expuso también se refirió a la malograda negociación del Cruz Azul con el Panathinaikos griego, que desechó su interés por el atacante Uriel Antuna.

Expresó que se debió hacer una valoración real de lo importante que puede resultar el delantero para el sistema del director técnico Raúl Gutiérrez para impedirle la salida.

“Lo de Antuna… Te voy a dar una opinión de lo que veo en medios, sin saber cuál es la realidad. Eso lo saben solo el Cruz Azul y él.

“Cuando un jugador tiene la ilusión de ir a Europa, se presenta una oportunidad y no se da, existe una desmotivación, un malestar que luego se traslada a la cancha y acuérdate que es más fácil contagiarte de lo malo que de lo bueno.

“Eso puede ser contraproducente para un grupo o institución. Yo hubiera buscado la mejor manera para que él se pudiera ir, porque es lo que deseaba y es lo que el futbol mexicano necesita. Ahora, nadie es indispensable y creo que le va a jugar en contra al Cruz Azul esta decisión”, dijo.

Sobre el caso del zaguero Julio César ‘Cata’ Domínguez prefirió no opinar, porque se trató de una situación muy personal la decisión de hacer una fiesta con temática de narco para su hijo y le deseó una pronta recuperación emocional al respecto.

