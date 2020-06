Cruz Azul: DEA solicitó congelar cuentas de Billy Álvarez por lavado de dinero

Este miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, Santiago Nieto, dio a conocer que las cuentas del presidente del Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, fueron congeladas por movimientos sospechosos de 300 millones de pesos en México y 324 millones en transferencias internacionales.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el titular de la UIF confirmó que bloquearon 4 cuentas relacionadas con Billy Álvarez, las cuales son operadas de manera personal y otras vinculadas a la cooperativa Cruz Azul, pues él es el representante legal. “Hay cuentas que opera en particular y otras que son de la cooperativa pero como él es representante legal hay un impacto en personas morales”, detalló.

Además, Santiago Nieto también informó que la DEA fue quien hizo directamente la solicitud por parte del extranjero para el congelamiento de cuentas, por ello, dicha petición será entregada al juez y así el bloqueo de cuentas “no podría ser clasificada como inconstitucional”.

“Hablamos de esclarecimiento de los montos de transacciones de carácter internacional, se tiene que acreditar el origen lícito de recursos, como lo tuvimos en el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Universidad de Hidalgo”, destacó. Por otro lado, dio a conocer que José Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Garcés, directivos del Cruz Azul, también tienen cuentas personales bloqueadas.

Cabe mencionar que dicha investigación abarca a otras 30 personas más y que a la Fiscalía General de la República decidirá si indaga en otros rubros. No obstante, Santiago Nieto afirmó que no involucra a los ex directivos del Cruz Azul, Eduardo de la Torre y Ricardo Peláez.