Cruz Azul: Carlos Hermosillo revela el día que jugó con chaleco antibalas

El gran delantero de la Máquina del Cruz Azul, el amblemático Carlos Hermosillo, solamente necesitó 10 minutos, un golpe en el rostro, sangre y un penal para convertirse en el último héroe del conjunto celeste para ser inmortalizado y conseguir el último título de los cementeros en el futbol mexicano.

Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo se hizo leyenda con el Azul

Durante la semifinal contra el Atlante, Carlos Hermosillo sufrió una fuerte lesión el las costillas que lo dejó fuera del partido de ida de la final contra el León, por lo cual solo pudo entrar hasta el minuto 106 del segundo tiempo extra del partido de vuelta. Luis Fernando Tena, entrenador del Cruz Azul en aquel entonces, sabía que podría necesitar al delantero y decidió proteger las costillas de HErmosillo con un chaleco antibalas.

Carlos Hermosillo le dio el campeonato al Cruz Azul

A pesar de que el “Gigante de Cerro Azul” utilizó ese incómodo aditamento para evitar algún fuerte golpe que terminara empeorando su situación, sin embargo, la estrategia funcionó y eso fue suficiente para anotar y convertirse en campéon levantando la octava copa para el Cruz Azul.

Carlos Hermosillo sufrió una patada en el rostro

una gran decisión y lo mejor que me pudo haber pasado. Fue un partido difícil porque se daba en León, pero estábamos muy bien concentrados y se me dio la oporunidad de entrar a mí, que me dijo Luis Fernando Tena, porque sólo iba a entrar si se necesitaba y tuve la fortuna de entrar y poder definir el partido”, rememoró Hermosillo.