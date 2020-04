Cruz Azul: Carlos Hermosillo pide el regreso de Almeyda a la Chivas| STR

Carlos Hermosillo, leyenda viviente del Cruz Azul y quien también defendió los colores de las Chivas Rayadas de Guadalajara, habló sobre el último gran técnico del conjunto Rojiblanco, Matías Almeyda, actual entrenador de San José EarthQuakes, y al que consideró debería regresar lo más pronto posible al Rebaño.

Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo hizo estas declaraciones a través de su espacio en Telemundo, en donde abogó por el regreso de Matías Almeyda a las Chivas, ya que eso es algo con lo que los aficionados rojiblancos sueñan y que le gustaría verlo nuevamente hacer campeón al histórico Guadalajara..

Matías Almeyda

"Almeyda dijo que sí le gustaría volver a Chivas. Claro, ¿a quién no le gustaría? A mi me parece un tipo muy sensato, un gran técnico, un técnico que hizo un gran trabajo en el equipo tapatío, un técnico inteligente, preparado, un técnico que encajó muy bien en el equipo de Chivas y que a la afición no le disgusta en lo más mínimo que pueda regresar". Comentó Hermosillo.

Matías Almeyda le regresó la grandeza a Chivas

Es importante mencionar que el regreso de Matías Almeyda a Chivas actualmente es prácticamente improbable, pues en reiteradas ocasiones ha declarado que le gustaría terminar su contrato en San José y después de eso ver qué le depara el destino. Almeyda dirigió a Chivas de 2015 a 2018 y con el Rebaño logró 5 títulos, una Liga, dos Copas, una Concachampions, y una Supercopa MX.