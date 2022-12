Critican al VAR y al árbitro mexicano que estuvo en la final de Qatar 2022

Como sucede en todos los partidos épicos, el encuentro tuvo una jugada polémica, a pocos minutos de haber iniciado la gran Final de Qatar 2022. Al 21’ se marcó una pena máxima a favor del cuadro ‘Albiceleste’ que muchos analistas y especialistas del futbol afirman que no debió de ser sancionado. En La Verdad Noticias te daremos todos los detalles.

En el primer tiempo, Ángel Di Maria sufrió un contacto de Koundé en el área chica, sin embargo, todos los comentaristas, excepto los argentinos, declararon que esa falta no se podía marcar como penal, pues aunque el contacto existe, no era suficiente como para trompicar al jugador de Argentina.

No obstante, el árbitro polaco Szymon Marciniak consideró que lo mejor sería aplicar la pena máxima. Eso no fue lo más grave, sino que el VAR no hizo nada para rectificar la decisión del juez central, ni siquiera le pidió que revisara el monitor como en otras jugadas polémicas se ha hecho.

Fernando Guerrero estuvo en el VAR de la gran final de Qatar 2022

Fernando Guerrero fue uno de los silbantes elegidos para participar en la final de la Copa del Mundo 2022, sin embargo, no tuvo una buena participación. Félipe Ramos Rizo, un ex árbitro mexicano, criticó al cuerpo arbitral por medio de Twitter, de hecho comentó que el VAR fue “inoperante”.

¿Por cuánto ganó Argentina en la final?

En la final de este torneo deportivo, el marcador entre Francia y Argentina quedó igualado con 3 goles a favor de la ‘Albiceleste’ y 3 anotaciones para el equipo de ‘Les Bleus’. Por lo que, el partido se tuvo que definir en la tanda de penales, donde el cuadro sudamericano acertó 4 penaltis y el equipo galo solo consiguió meter 2.

