"Cristiano dejará de dar dolores de cabeza a la Juventus", Buffon

Gianluigi Buffon, recién llegado al conjunto del PSG, no descuida a su anterior club, Juventus, pues en una rueda de prensa luego del triunfo de los parisinos sobre el Caen en la Ligue 1 platicó acerca de las expectativas que tiene de Cristiano Ronaldo.

"Espero que pueda darle a la Juventus lo que le dio a sus anteriores equipos, seguro no le dará los disgustos de los últimos años cuando era rival. La Juve no sorprende, tiene una gran capacidad por sus dirigentes, su equipo, su afición y su historia, y si no gana títulos siempre le falta poco", expresó el italiano.

CR7 cuenta con cinco Champions en su vitrina de triunfos, de las cuales una ha sido vistiendo la camiseta del Manchester United y cuatro más con su anterior club, Real Madrid, una de ellas derrotando a la Juve en la Final de la campaña 2016-2017.

Juve en busca de la conquista de su primera Champions

Por otro lado, Buffon salió de la Juve este verano para hacerse cargo de la portería del PSG, equipo que fue vencido por el cuadro merengue en los Octavos de Final de la edición anterior de la Liga de Campeones y que se está poniendo las pilas para poder conquistar por primera ocasión la Orejona.