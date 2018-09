"Cristiano debe conocer la Serie A para anotar", del Piero

El futbolista italiano de nombre Alessandro del Piero, habló sobre el tema que se encuentra viviendo Cristiano Ronaldo en la Juventus, al no haber podido marcar después de tres fechas disputadas, señalando que en la Serie A se busca ser mejores en la defensa.

Cristiano Ronaldo

"En Italia defendemos buscando la superioridad numérica y es complicado para un delantero. Cristiano debe conocer su nuevo campeonato. La Juve puede estar muy contenta: ha ganado todos los partidos sin sus goles ni los de Dybala", indicó.

El ex atacante, de igual forma comentó acerca del premio que conquistó Luka Modric por parte de la UEFA como el mejor jugador del año, declarando que el croata, según él, fue el justo vencedor.

“Modric hizo algo extraordinario en el Madrid y en el Mundial así que el premio fue merecido, pero también Cristiano vivió una temporada maravillosa. ¿Balón de Oro? Muchas veces lo gana el que se lleva el premio UEFA”, manifestó.

Ausencia de CR7 en la gala

Por otra parte, Del Piero de igual forma opinó acerca de la ausencia de CR7 en la gala de dicha premiación.

Cristiano Ronaldo

“Hay polémica porque hubo algún problema, algo no funcionó. Si Cristiano hubiese dicho ‘no puedo ir a Montecarlo’ no habría pasado nada. Yo también me enfadaría en su lugar, pero no acudir a la gala es otra cosa”, puntualizó.