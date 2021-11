Cristiano ante críticas: “un día somos perfectos y al otro somos una m…”

Cristiano Ronaldo, delantero del Manchester United, desestimó las críticas que su equipo ha recibido en las últimas semanas y aseguró que, desde su experiencia, sabe que a veces les dirán que son “perfectos” y a veces que son una “mierda”.

'El comandante' anotó un gol el sábado y dio una asistencia en la victoria 0-3 ante el Tottenham que restó presión a los ‘Red Devils’ tras la dolorosa derrota 5-0 ante el Liverpool.

"El equipo estaba bajo mucha presión, un poco triste, pero sabíamos que podíamos responder bien. Jugamos bien y tuvimos un buen inicio", dijo Cristiano en una entrevista con Sky Sports.

“A mí no me molesta porque he jugado al fútbol durante 18 años y sé que un día es perfecto y al siguiente día somos una mierda”, añadió el luso. “Lo sé y tenemos que lidiar con esto, pero siempre es mejor cuando la gente te elogia. Pero a veces tenemos que atravesar momentos muy malos y tenemos que cambiar, y cambiamos”.

Cristiano Ronaldo ante las críticas

Cristiano busca impulsar a que el equipo mejore ante la adversidad.

En la misma entrevista, Cristiano reconoció que todos en el equipo se sentían decepcionados tras la remarcable derrota ante el Liverpool, pero no quieren enfocarse en nada que no sea mejorar.

“Creo que algo sucedió por alguna razón y estamos felices por esta increíble tarde donde ganamos 3-0 en un estadio difícil para los visitantes”, aseguró.

El fin de semana pasado, cuando el Manchester United cayó en Old Trafford ante el acérrimo rival, Cristiano Ronaldo rompió el silencio y dedicó algunas emotivas palabras de aliento a sus compañeros.

Edad de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo lleva la mitad de su vida jugando en el máximo nivel.

Con 36 años, Cristiano Ronaldo acaba de comenzar su segunda etapa en el Manchester United, y más allá de sentirse intimidado por volver al equipo que le dio la primera oportunidad fuera de Portugal a los 18 años. La Verdad Noticias.

