Cristiano Ronaldo y el Manchester ponen en riesgo su lugar en Champions League

Cristiano Ronaldo y el Manchester ponen en peligro su lugar en Champions League.

El Manchester United no pudo hacer daño alguno en Old Trafford al penúltimo lugar de la Premier League: el Watford. Es importante recordar que a media semana lograron salir con vida del campo del Atlético de Madrid en la Champions League, logrando el empate al minuto 80'; pero en esta ocasión sacaron un punto en casa frente a un club que batalla por el no descenso.

Cristiano Ronaldo disputó los 90 minutos del encuentro, aunque las pocas oportunidades que tuvo ante el arco de Ben Foster tuvieron poca claridad. Es verdad que el funcionamiento del equipo de Ralf Rangnick no ha sido más óptimo, así como sus individualidades tampoco han pesado como deberían de hacerlo.

La Verdad Noticias informa que, por el momento, el Manchester United se sitúa en el cuarto lugar de la Premier con 47 puntos y continuan con su pase a la Champions, no obstante, Arsenal le persigue con 45 unidades, además de Arsenal y West Ham con 42. Momentos difíciles para los Red Devils.

Cristiano Ronaldo queda mal parado en Manchester

Cristiano Ronaldo y Manchester ponen en peligro su lugar en la Champions.

Es sorprendente lo que puede suceder con el Manchester United y Cristiano Ronaldo. El empate a ceros contra Watford, en cada, deja mal parado al cuadro rojo, teniendo en cuenta lo que ha sido su temporada en la Premier League.

Para más mala suerte, “El Bicho” se fue en blanco, además, dejando para el recuerdo, un fallo increíble, de esas jugadas que él, regularmente, manda al fondo del arco.

Empate compromete al Manchester United

Cristiano Ronaldo y Manchester ponen en peligro su lugar en la Champions.

Un balón le quedó a Bruno Fernandes, tras un rebote en Pogba. El volante luso entró al área, pelota por la línea y buscó a su compatriota, no obstante, al momento de empalmar el balón, Ronaldo no lo hizo de la mejor manera. El balón pegó en uno de sus compañeros.

El empate compromete las aspiraciones del Manchester United acosado en la carrera por un puesto de la Champions League por el Arsenal, del que solo le separan dos unidades, aunque los londinenses tienen tres partidos menos. El Watford queda a tres del Everton, que marca la salvación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.