Cristiano Ronaldo volverá a portar la camisa del Manchester United luego de 12 años de ausencia; el portugués confirmó su regreso al equipo luego de llegar a un acuerdo con el Juventus, club en el que jugó durante 3 temporadas y anotó decenas de goles dan triunfos contundentes.

A través de un comunicado se dio a conocer la noticia que ha paralizado a todo el mundo del deporte, pues se mencionan que hubo acuerdos personales por lo que el astro portugués regresó al United.

“El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de CR7, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y médico”.

Hasta hace unas horas el mundo entero se preguntaba cuál es la situación de Cristiano en la Juventus, pues él había manifestado su voluntad de dejar al equipo por razones que hasta ese momento eran desconocidas, según lo dicho a La Verdad Noticias.

Cristiano Ronaldo se despide del Juventus

Estuvo por tres temporada en el equipo italiano

Este viernes 27 de agosto, Ronaldo estuvo por última vez en la casa de la Vecchia Signora y fue para despedirse de sus compañeros y de todo el club en general.

El entrenador del Juventus, Massimiliano Allegri, convocó a una rueda de prensa y confirmó que CR7 ya no “tenía intención de jugar” en el club, por eso no estuvo con el equipo en el viernes y detalló también que no será convocado para el partido de la liga del fin de semana ante el Empoli.

“Se agradece a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como dije, hay que seguir adelante”.

Con estas declaraciones, se confirma la salida de CR7 de la Juventus para incorporarse de nueva cuenta al Manchester United ignorando las ofertas que hizo el Man City recientemente.

Estuvo tres temporadas en el equipo bianconero:

Serie A: 2018-2019, 2019-2020

Coppa Italia: 2020-2021

Supercoppa Italiana: 2018-2020

¿Cuánto vale Cristiano Ronaldo?

Es uno de los jugodores más valiosos de los últimos años

El portal Transfermarkt que se especializa en cifras y números de todas las figuras de élite, dijo que el valor aproximado al talento del portugués es de 45 millones de euros, aunque esto pudo aumentar dado a que el Man City también buscó ficharlo.

El futbolista superó los 735 goles de Gerd Müller, también los 746 de Puskas; también a Pelé con sus 767 anotaciones y a Romário, con 772 goles.

Pese a que todo apuntaba a que iría a un nuevo equipo, Cristiano Ronaldo jugará en Manchester United, por segunda vez luego de 12 años.

