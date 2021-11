Cristiano Ronaldo se molesta cuando su hijo toma Coca-Cola

Como te informamos en La Verdad Noticias a Cristiano Ronaldo no le gusta la Coca-Cola, por lo que tampoco le agrada la idea de que sus hijos comen papas fritas o tomen refresco, ya que él es un amante del deporte y de una vida saludable.

El delantero portugués reveló que no le gusta que Cristiano Jr o alguno de sus hijos consuman comida chatarra, ya que él prefiere que coman cosas saludables, sin embargo, reconoció que se los permite aunque admitió que cuando lo hacen “lo miran con miedo”.

Durante una entrevista en 2020 para el diario “A Bola”, la estrella del Manchester United confesó que se pone de mal humor cuando ve que Cristiano Jr come papas fritas o toma Coca-Cola ya que no es algo apto para él que estaría en camino a ser futbolista profesional.

Cristiano Ronaldo habló de su hijo

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe Coca-Cola y come patatas fritas; él sabe que me molesta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta”, señaló CR7.

En ese sentido, el atacante de la Selección de Portugal señaló que entiende a su hijo. “Es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega”, confesó CR7 hace unos meses.

De igual forma habló del resto de sus hijos, quienes comen otras cosas, como chocolate, un alimento que también le molesta al lusitano pero que permite, recordando que son niños y es normal que lo hagan.

CR7 prefiere cosas sanas para sus hijos

CR7 y Cristiano Ronaldo Jr.

“Incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero y con algo de temor porque saben que no me gusta. Prefiero que tengan vegetales, cosas sanas”, reveló Cristiano.

Cristiano Ronaldo tiene 36 años de edad pero juega como un futbolista de 22. Tiene un físico que le ayuda estar en el más alto nivel, es goleador y afronta retos importantes, por lo que su filosofía de ‘no papas ni refresco’, podría ayudar mucho a CR Jr.

