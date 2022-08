Cristiano Ronaldo se mantiene en la órbita del Chelsea

Según información de The Mirror y GiveMeSport, parece que sigue activa la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pueda unirse al Chelsea, quien estaría interesado en el cinco veces ganador del Balón de Oro.

De concretarse el fichaje, Cristiano prolongaría su travesía en la Premier League, pero bajo la tutela de Thomas Tuchel en Londres. Y se ha hablado del Borussia Dortmund, donde también jugaría la Liga de Campeones.

Sin embargo, hay que destacar la firme postura de Sebastian Kehl, director deportivo del BVB, al respecto. "Cristiano Ronaldo no se mudará al Borussia Dortmund, así son las cosas”, sentenció el directivo.

“Sin duda, es un jugador fantástico, un futbolista mundial, pero cuando se dice que todavía le falta jugar en la Bundesliga, ese no es nuestro tema. No descartaría hacer otra operación en el mercado, pero solo digo que ya no podemos hacer locuras".

El futuro del máximo goleador de la temporada pasada, Cristiano Ronaldo, en el club es incierto; El delantero portugués no está a la venta y le queda un año de contrato y el United tiene la opción de ampliarlo otros 12 meses.

Es posible que a Cristiano Ronaldo se le permita dejar el Manchester United este mes si Erik ten Hag decide que su partida sería mejor para el club en el futuro. La posición del United no ha cambiado y Ronaldo no está a la venta., además de que todavía le queda un año de contrato.

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo?

Los medios de comunicación informaron el lunes pasado que el Atlético de Madrid y el Chelsea seguían siendo dos posibles destinos para Ronaldo si el United cambiaba su postura y lo dejaba irse.

Sin embargo, hay figuras de alto nivel en ambos clubes que no están convencidas de que deban fichar a Ronaldo. United ha sufrido su peor comienzo de temporada en la Premier League en 101 años bajo el nuevo entrenador Ten Hag.

