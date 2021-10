Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras goleada del Liverpool al Manchester

Cristiano Ronaldo es conocido por sufrir a lo grande las frustraciones cuando su equipo no funciona o tiene un rendimiento deficiente en la cancha. Tras lo ocurrido hoy en la derrota del Manchester United 5-0 contra el Liverpool, el portugués no pudo contener su molestia.

Si bien muchos esperaban que el ‘Bicho’ guardara silencio tras la dolorosa derrota en casa, esto no sucedió. El futbolista no dio declaraciones ante la prensa, como usualmente ocurre, pero se dirigió a las redes sociales para tocar el tema.

“A veces el resultado no es aquel por el que peleamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es culpa nuestra, solo nuestra, porque no hay nadie más a quién culpar”, escribió CR7 en un mensaje publicado en Facebook. “Nuestros fans fueron, una vez más, increíbles en su constante apoyo. Ellos merecen algo mejor que esto, algo mucho mejor, y depende de nosotros entregárselo. ¡El tiempo es ahora!”.

Manchester United vs Liverpool

Mohamed Salah vivió una noche de maravilla ante el acérrimo rival, y con Ronaldo en la cancha.

El Estadio de Old Trafford se convirtió en escenario de una pesadilla pocas veces registrada en la historia del Manchester United, y contra el Liverpool, tal vez su mayor rival en toda la Premier League.

Ni Cristiano Ronaldo pudo con el imparable ataque de Liverpool y Mo Salah, quien con su hat-trick completó la goleada. Al medio tiempo, los dirigidos por Jürgen Klopp ya ganaban 4-0, y para el minuto 50 el 5-0 ya estaba en el marcador.

La paliza de este 24 de octubre ya es considerada como histórica. La última vez que el Liverpool anotó 5 goles en Old Trafford fue el 21 de noviembre de 1936, cuando los Devils cayeron 5-2.

¿Zidane al Manchester United?

Zinedine Zidane ya suena para sustituir a Solskjaer en el United.

El director técnico de los ‘Red Devils’, Ole Gunnar Solskjaer, ha sido objeto de duras críticas en las últimas semanas por la falta de resultados en partidos clave, como la derrota ante Young Boys en la Champions o ante el Leicester en la jornada anterior de la Premier.

Por esta razón, desde hace algunos días empezó a sonar el nombre de Zinedine Zidane como el sustituto ideal en el banquillo del United, e incluso se ha especulado que este había sido un pedido de Cristiano Ronaldo, quien recientemente tuvo una discusión filtrada con Solskjaer.

De momento aún no se ha definido si el técnico francés llegará a Manchester para darle un nuevo aire al equipo, por lo que Cristiano Ronaldo y compañía deberán darle la vuelta al mal momento en las próximas fechas del campeonato inglés.

