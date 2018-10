Cristiano Ronaldo revela por qué se fue del Real Madrid

Mucho se ha comentado sobre la salida del Cristiano Ronaldo del Real Madrid para llegar a la Juve. Aunque no se comentaron los motivos exactos de sus partida, fue el portugués quien rompió el silencio y reveló por qué se marchó del equipo, asegurando que Florentino tuvo que ver en su decisión.

El futbolista que ha ganado 5 Balones de Oro, declaró de acuerdo a Tribuna, que desde el interior del equipo no lo consideraban como lo hicieron al principio. Específicamente, comentó que este sentir venía por el presidente del Real Madrid Florentino Pérez.

"Sentía que en el interior del club, sobre todo por parte del presidente, no me consideraban como al principio. El presidente me miraba como si ya no fuera indispensable... Lo que me decía nunca lo hizo desde el corazón", declaró Ronaldo.

Cristiano Ronaldo no se fue a la Juve por dinero

Ante la incógnita de si dejó al equipo de los Merengues por un mejor salario, hecho que negó, ya que asegura que si se hubiera ido por dinero no estaría en Juventus, sino en China, donde le ofrecían lo quíntuple de lo que ahora gana.

"Si hubiera hecho de mi traspaso una cuestión de dinero, hubiera ido a China, donde hubiera ganado cinco veces más que aquí (Juventus) o en el Real. No vine a la Juventus por el dinero", agregó Cristiano Ronaldo.