Cristiano Ronaldo reta a Messi.

El portugués Cristiano Ronaldo le ha lanzado el reto a Lionel Messi de dejar el Barcelona y llegar a la Serie A.

"Yo jugué en Inglaterra, España, Portugal, en la selección, él en cambio sigue en España. A lo mejor es él quien me necesita más a mí. Para mí la vida es un reto y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que Messi viniera en Italia algún día. Que haga como yo y acepte el reto", afirmó.

Cristiano Ronaldo reta a Messi.

De igual manera el jugador de la Juventus manifestó que el argentino es un gran futbolista y respeta su permanencia en el conjunto blaugrana.

Cristiano Ronaldo reta a Messi.

CR7 invita a Messi a dejar España

"Pero, si está feliz allí le respeto. Es un jugador fantástico, un buen chico, pero aquí no me falta nada. Esta es mi nueva vida y estoy feliz", agregó.

Para CR7 el conjunto italiano tiene una plantilla de gran nivel, pero no le cierra la puerta a la llegada de alguno de sus excompañeros del Madrid.

Cristiano Ronaldo reta a Messi.

"Veo que en la prensa se habla de James Rodríguez, Bale o de Marco Asensio, pero soy honesto, ahora Juventus no necesita a otros jugadores. Hay que hablar con el presidente. En un futuro no sé. Marcelo es bueno, nosotros abrimos la puerta a los buenos jugadores y él es uno de ellos", dijo.