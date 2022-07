Cristiano Ronaldo responde a los aficionados del Atlético de Madrid

Tras la protesta de los aficionados del Atlético de Madrid, quienes durante un entrenamiento del club exhibieron la pancarta 'CR7 no es bienvenido', el propio Cristiano Ronaldo respondió a través de las redes sociales.

En una página de Instagram, el delantero de la Selección de Portugal publicó un comentario con emojis riéndose en una publicación que contenía una foto de la protesta de los hinchas colchoneros.

La protesta de la afición del Atlético de Madrid en la capital española llega en un momento en el que la escuadra española suena como uno de los candidatos para fichar al delantero para la próxima temporada.

Cristiano Ronaldo estuvo con el Real Madrid

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo jugó durante nueve temporadas en el Real Madrid, principal rival del Atleti. En total, jugó 438 partidos y anotó 450 goles. En las temporadas 14-15 y 15-16, los merengues derrotaron junto a CR7 a los colchoneros en la final de la Champions League.

En otra publicación, el atacante portugués aseguró que los medios hablan sobre él todos los días porque, de otra manera, no ganan dinero. Y agregó que sin mentiras, no podrían atraer la atención de la gente.

“Imposible no hablar de mí un día. De lo contrario, la prensa no gana dinero. Saben que si no mienten, no pueden atraer la atención de la gente. Continúen, que un día acertarán en alguna noticia”, escribió, entre risas (a juzgar por el emoji), el cinco veces Balón de Oro.

Después de que el Manchester United quedó fuera de la Champions League, Cristiano Ronaldo decidió dejar el club. La idea del portugués es no quedarse fuera del torneo por primera vez en su carrera, buscando un título más en la competición y batiendo récords individuales.

