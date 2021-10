Cristiano Ronaldo responde a críticas por su desempeño “callaré bocas y ganaré”

El futbolista Cristiano Ronaldo ha recibido múltiples críticas por el desempeño que ha tenido en el Manchester United, sin embargo en esta ocasión no se quedó callado y decidió responder, asegurando que su objetivo es "callar bocas" y ganar títulos con el club.

El próximo domingo 24 de octubre el portugués participará en uno de los partidos más importantes de la temporada, pues el Manchester se enfrentará al Liverpool en Old Trafford.

El partido llega después de remontar 0-2 al Atlanta, donde un gol fue anotado por Cristiano, sin embargo el futbolista lo logró después de dos tropiezos seguidos en la Premier League.

"Si te soy sincero, tengo 36 años, lo he ganado todo, ¿voy a estar preocupado por lo que la gente dice sobre mí? Duermo bien cada noche. Me voy a dormir con la conciencia tranquila. Seguiré así y callaré bocas y ganaré títulos", indicó el futbolista en Sky Sports.

¿Qué dijo el CR7 de las críticas que recibió?

El futbolista aseguró que no toma en serio las críticas

El portugués señaló que las críticas son parte de ser una figura pública, por lo que no se toma estos “ataques” en serio, incluso aseguró que podría ser algo bueno para él pues deja ver que las personas se han preocupado por su desempeño.

“Las críticas son parte del negocio. No me preocupa en absoluto. Incluso lo veo como algo bueno. Si están preocupados por lo que hago o hablar sobre mí es porque conocen mi potencial y lo que aún puedo hacer en el fútbol. Te doy un ejemplo: Si estás en la escuela y eres el mejor estudiante, ve a preguntarle al peor estudiante si le cae bien el mejor. Dirá que no", indicó el futbolista que debutó en el Manchester United meses atrás.

¿Cuál es el verdadero nombre de Cristiano Ronaldo?

Cristiano ingresó recientemente al Manchester United

El nombre completo del futbolista portugués es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, sin embargo también es conocido como CR7, El Bicho, El Comandante, Míster Champions, D7OS, GOAT.

