Cristiano Ronaldo pone fin a su peor sequía goleadora en más de una década

No marcar en los primeros 10 minutos de un partido no suele ser un desastre para ningún delantero, ni siquiera para uno del calibre de Cristiano Ronaldo, pero al hacerlo al comienzo del choque de la Premier League del martes contra Brighton & Hove Albion, el delantero del Manchester United superó un hito personal no deseado.

Antes del partido contra Brighton, Ronaldo no había marcado un gol en sus 537 minutos de juego anteriores (excluyendo el tiempo de descuento), una de las sequías goleadoras más largas de su carrera en el club desde que terminó su primera etapa en el United en 2009.

Cristiano Ronaldo y sus sequías goleadoras

La mayor cantidad de tiempo que el capitán de Portugal había pasado sin marcar un gol con el club desde su traslado al Bernabéu fue su racha estéril de 546 minutos entre mayo y septiembre de 2010. Pero Ronaldo superó ese total después de que Brighton lo mantuvo a raya el martes hasta el minuto 51.

El disparo del jugador de 37 años desde el borde del área finalmente ayudó al Manchester United a lograr una victoria por 2-0 muy necesaria y aumentó sus esperanzas de terminar entre los cuatro primeros, pero también marcó el final de su sequía de goles en 587 minutos. (según Estadísticas e información de ESPN), el más largo en más de 11 años y medio.

Además, le tomó a Cristiano Ronaldo hasta su séptima aparición de 2022 antes de marcar su primer gol del año, la mayor cantidad de juegos que ha pasado sin anotar al comienzo de un año calendario desde 2003.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Ronaldo luego jugó cinco partidos antes de marcar su primer gol en cada uno de los siguientes tres años calendario, pero nunca había comenzado un año tan mal desde que pasó de ser un extremo astuto a un delantero supremamente prolífico.

La sequía goleadora de Cristiano Ronaldo en 2022

Jugado: 587 minutos (antes del gol vs. Brighton)

Goles: 0

Asistencias: 0

Disparos: 24

Al arco: 8

